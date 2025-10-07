¿Xoana González tuvo un romance con Marcelo Tinelli? Modelo responde: "No estaba tan viejito"

Xoana González impactó al responder si tuvo un pasado amoroso con Marcelo Tinelli, el famoso conductor y actual pareja de Milett Figueroa. Durante su visita al programa "La Noche Habla", Xoana fue sorprendida por una pregunta directa sobre el tema y, fiel a su estilo, respondió con humor y sin pelos en la lengua.

¿Xoana González confirma antiguo romance con Marcelo Tinelli?

La modelo argentina Xoana González volvió a hacer noticia al recordar su antiguo vínculo con Marcelo Tinelli, actual pareja de Milett Figueroa. En una reciente entrevista para el programa "La Noche Habla", la también influencer fue consultada directamente sobre los rumores de un romance con el reconocido presentador argentino y sorprendió al confirmar que sí hubo algo entre ellos.

Durante la conversación, Tracy de Juanjuí le preguntó sin rodeos: "Xoana, ¿de verdad tuvo algo ahí con el viejito?". Fiel a su estilo, Xoana respondió entre risas: "En ese momento no estaba tan viejito". Sin embargo, prefirió no entrar en detalles. "(Lo agarraste en su buen momento) Yo no tengo memoria. Me olvidé. Está con Milett. Yo estoy casada hace seis años", contestó intentando evadir el tema.

Aun así, Tilsa insistió y le preguntó directamente si tuvieron algo. Fue entonces cuando Xoana terminó por confirmar lo que muchos sospechaban.

"(Bueno, ¿pero sí o no?) Hace muchos años. Y ya está confirmado. Lo confirmé en el primer Valor de la Verdad", aseguró, dejando claro que se trató de un episodio del pasado.

El conductor Tilsa aprovechó el momento para preguntar si Tinelli era tacaño. Pero la modelo argentina volvió a esquivar el tema con su característico sentido del humor.

"¿Es verdad que Marcelo era medio tacañito?", consultó Tilsa. "No sé, no sé, no me acuerdo. Me olvidé. Automáticamente me olvidé", repitió Xoana entre risas.

Luego, Ric La Torre le pidió un consejo para Milett Figueroa, pareja actual de Tinelli. Xoana respondió con prudencia al respecto y prefirió no entrar en polémicas.

"Se lo daría en privado", señaló la modelo argentina. Y para cerrar el tema con elegancia, agregó: "Si seguramente estén enamorados, se aman y que viva el amor para todos".

Xoana ya lo había contado antes

No es la primera vez que Xoana González habla de este episodio. En 2016, durante su participación en "El Valor de la Verdad", ya había revelado que tuvo un encuentro con Marcelo Tinelli. En aquella ocasión, su amigo Zorro Zupe contó que el conductor argentino se habría alejado de ella al enterarse de que había tenido un romance con otro famoso futbolista. Por su parte, Xoana recordó entonces cómo surgió todo.

"Marcelo dejó de salir con Xoana porque se enteró que había estado con Messi. Ellos eran amigos", contó Zupe. "Sabía que ninguno de los dos me iba a tomar en serio... Yo toda la vida estuve enamorada de Marcelo Tinelli, pero sabía que él andaba con todo el mundo. Yo sería una más. Él estaba en un momento de su vida donde estaba desatado", reconoció.

En conclusión, Xoana González volvió a sorprender al confirmar que sí tuvo un pasado amoroso con Marcelo Tinelli, aunque dejó claro que fue una historia de hace muchos años. Hoy, la modelo argentina afronta su vida con otra perspectiva: más madura, estable y enfocada en su matrimonio y su carrera digital.