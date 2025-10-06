Xoana González ganó S/25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas sobre su esposo, su salud mental y más

En una de las emisiones más intensas de "El Valor de la Verdad", la modelo argentina Xoana González abrió su corazón frente al sillón rojo. Sin filtros ni miedo, contó etapas muy duras de su vida marcadas por la depresión, la pérdida de su madre y su proceso de recuperación personal. Finalmente, se llevó 25 mil soles. Conoce las 20 preguntas que contestó.

Las 20 preguntas que respondió Xoana González

La modelo argentina Xoana González se sentó en el sillón rojo y habló sin miedo. La influencer compartió pasajes de su vida marcados por la depresión, el consumo de alcohol, los problemas de salud mental y la pérdida de su madre. Entre lágrimas, cerró su participación llevándose 25 mil soles tras responder veinte preguntas que conmovieron al público.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Perseguiste a Javier en una tabla de surf sin saber nadar?

Respuesta: Sí. (Verdad). La argentina contó que, movida por los celos, se lanzó al mar durante una discusión con su esposo. Dijo que actuó sin pensar y que ese episodio reflejaba la intensidad de su carácter.

2. ¿Tuviste (un encuentro) con el amigo de tu exesposo por venganza?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que lo hizo para desquitarse por un daño emocional que sufrió en su relación anterior. Luego reconoció que fue una mala decisión y que no repetiría algo así.

3. ¿Le prohíbes salir a Javier?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que le cuesta confiar y que muchas veces ha intentado controlar las salidas de su pareja por miedo a una infidelidad. Admitió que los celos son un tema con el que aún lucha.

4. ¿Secuestraste a la perra de Javier?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reveló que se llevó a la mascota de su esposo para que viva con ellos. Contó que hoy el animal es parte importante de su familia.

5. ¿Has tenido (encuentros) con más de 100 hombres?

Respuesta: No. (Verdad). Aclaró que la cifra real es menor y que nunca ha llevado una vida descontrolada. Mencionó que se sintió incómoda por los rumores sobre ese tema.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Fuiste (víctima de una agresión sexual)?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que fue víctima de abuso cuando tenía 24 años, en su país natal. Afirmó que ese hecho la marcó profundamente y que con el tiempo aprendió a enfrentarlo con ayuda profesional.

7. ¿(Llegas a hacerte daño en) el rostro para dejar de ser atractiva?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que en ciertas etapas se lastimaba de forma leve porque creía que así podía protegerse del entorno. Hoy entiende que fue una reacción al dolor emocional.

8. ¿Tienes brotes psicóticos?

Respuesta: Sí. (Verdad). La argentina explicó que en ciertas etapas perdió el control de la realidad debido a su salud mental. Con apoyo médico, logró estabilizarse y aprender a manejar sus crisis.

9. ¿Cantas durante tus ataques de pánico?

Respuesta: Sí. (Verdad). Afirmó que en medio del miedo y la ansiedad, cantar la ayudaba a calmarse. Era su forma de distraer la mente y sentirse segura.

10. ¿Tienes alucinaciones?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que, durante un episodio de estrés, creyó que atacaba a su esposo con un objeto. Desde entonces, toma con seriedad sus tratamientos y evita los detonantes.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Te llevaron a un hospital psiquiátrico diciéndote que iban a una fiesta?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que su familia la engañó para poder internarla y recibir tratamiento. Pasó varios días medicada y sintiéndose confundida hasta que su esposo la visitó y la apoyó.

12. ¿Tuviste que reconocer a tu madre en la morgue?

Respuesta: Sí. (Verdad). Narró que cuidó a su madre durante años hasta el último de sus días. Dijo que verla en la morgue fue el momento más doloroso de su vida.

13. ¿Te fumaste las cenizas de tu madre?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que decidió hacerlo como una manera simbólica de mantenerla cerca. Fue un acto que, según dijo, la ayudó a sobrellevar el duelo.

14. ¿Tuviste un brote psicótico producido por (el consumo de sustancias)?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que, tras conocer el diagnóstico terminal de su madre, cayó en un colapso emocional. Consumió drogas peligrosas que la llevaron a perder el control y a ser hospitalizada.

15. ¿Invitabas brownies a tus amigos sin decirles que eran (happy brownies)?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que lo hizo en sus tiempos de televisión, sin pensar en las consecuencias. Aseguró que aprendió de ese error y que no volvería a hacerlo.

Nivel 4 - Premio: S/20 mil

16. ¿Padecías de (trastornos alimenticios) cuando trabajabas en Latina?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que, tras perder un embarazo, sufrió depresión y volvió a tener trastornos alimenticios. Estuvo bajo tratamiento médico y psicológico por un largo tiempo.

17. ¿La ponías whisky al yogurt?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que intentó dejar el alcohol, pero que en un momento de debilidad mezclaba pequeñas dosis en su yogurt. Un día el sabor la desagradó tanto que decidió no volver a hacerlo.

18. ¿Te censuró (una plataforma para adultos) uno de tus videos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Mencionó que uno de sus contenidos fue retirado por tener escenas consideradas inapropiadas. Dijo que lo tomó como una lección para cuidar más su imagen.

19. ¿Te sacó Javier del hospital psiquiátrico?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que su esposo firmó los documentos necesarios para hacerse responsable de ella. Fue un acto de amor que marcó el inicio de su recuperación emocional.

20. ¿Estarías muerta ahora si Javier no se hubiera cruzado en tu camino?

Respuesta: Sí. (Verdad). Xoana reconoció que el apoyo de su pareja fue clave para seguir adelante. Dijo que su vida cambió gracias a él y que ahora se siente en paz consigo misma.

Xoana González ganó 25 mil soles en "El Valor de la Verdad"

Después de responder las veinte preguntas, Xoana decidió retirarse del programa con 25 mil soles, marcando una de las participaciones más comentadas de la temporada. Su historia, llena de altibajos, conmovió a los televidentes, quienes destacaron su honestidad al compartir sin miedo los momentos más difíciles de su vida.

En conclusión, el testimonio de Xoana González en "El Valor de la Verdad" le hizo ganar 25 mil soles tras responder 20 preguntas. Con su aparición, la argentina demostró que se puede renacer después del dolor, y que hablar de salud mental y superación no es motivo de vergüenza, sino de fortaleza.