Xoana González estará en EVDLV y rompe en llanto al recordar a su madre: "No iba a soportar esto"

La modelo argentina Xoana González vuelve a sentarse en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y promete una noche cargada de confesiones que impactarán al público. En el adelanto del programa se la ve romper en llanto al hablar de momentos muy difíciles, entre ellos la muerte de su madre y experiencias que casi la llevan a tomar una drástica decisión.

Una confesión que conmueve. Xoana no se guardó nada y recordó el dolor que sintió tras perder a su madre en julio de este año. Mencionó que perdió el control con su psiquiatra.

"Yo en un momento no quería más tomar nada. Fue cuando me enfrento con este psiquiatra.... (Pensé en acabar con mi vida), porque no iba a soportar eso", dijo con lágrimas en los ojos.

La modelo confesó que en medio de la desesperación llegó a salir descalza a la calle, con la intención de poner en riesgo su vida. Incluso llegó a solicitar algo insólito de la impresión.

"Salí por la calle descalza, corriendo a querer ir a la avenida (con la intención de poner en riesgo mi vida) no podía... Sáquenla de la bolsa, está caliente. Por favor, respira, y estaba muerta ya", recordó sobre el momento en que quiso ver a su madre después de su fallecimiento.

Cuando falleció su madre y otros incidentes

En esta nueva participación, Xoana también contará uno de los episodios más duros de su vida: el abuso sexual que sufrió. Esa experiencia, según ella misma reveló, la llevó a pensar en acabar con todo.

"Me puse a llorar y me puse mal. Había una ventana frente a mí y lo único que decía era: '¿Si salto por la ventana?'", confesó. Hoy asegura que esa etapa quedó atrás y que comparte su historia para dar fuerza a otras mujeres.

Un brote que casi termina en tragedia. La argentina también confesó que, en un momento de crisis, perdió por completo la noción de la realidad. Reveló que llegó a actuar de forma impulsiva con una banana en la mano

"Entonces me agarraron entre cuatro y eran inyecciones para tranquilizarme. Yo a mi esposo le decía: 'Sácame de acá porque las voy a (acabar con la vida de) todas y mía'. De ahí me desconecté de la realidad", relató sobre aquel brote psicótico.

Sustancias y alucinaciones. Otro punto que generó sorpresa fue cuando Xoana aceptó que durante un tiempo consumió diversas sustancias que le provocaron alucinaciones, como clonazepam, alcohol, cannabis, entre otras. La modelo recalcó que fue una etapa muy complicada que hoy recuerda como una lección aprendida.

En conclusión, el regreso de Xoana González a "El Valor de la Verdad" promete ser uno de los episodios más comentados de la temporada. Su testimonio combina dolor, confesiones fuertes y momentos que muestran lo duro que puede ser tocar fondo. Hoy, Xoana cuenta su historia como una forma de dar fuerza a otras mujeres y visibilizar los problemas de salud mental.