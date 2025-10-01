Paloma Fiuza confirma ruptura con Tomi Narbondo tras 2 años de relación: "Ya no estamos juntos"

Paloma Fiuza, exintegrante de realitys como "Combate" y "Esto es Guerra", anunció el fin de su relación con el uruguayo Tomi Narbondo tras dos años de romance. La noticia sorprendió a sus seguidores, que veían a la pareja muy unida en redes sociales.

Paloma Fiuza anuncia separación de Tomi Narbondo

La brasileña Paloma Fiuza, querida por el público desde su paso por el grupo de axé Porto Seguro y recordada por su larga trayectoria en la televisión peruana, confirmó el final de su relación con el uruguayo Tomi Narbondo. Después de dos años juntos, la bailarina aseguró que la separación fue en buenos términos.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la bailarina reveló que llega al reality "El Internado" de Mega completamente soltera. Paloma explicó que los planes de ambos no coincidían y esa fue la razón principal de la ruptura.

"En el reality se van a enterar de cómo fueron las cosas, pero ya no estamos juntos con Tomi. Terminamos de lo más lindo posible. Estamos siguiendo caminos diferentes, pero yo le deseo lo mejor y él también a mí", confesó. "Él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, yo para ir a Chile y Perú. Entonces estamos desencontrados en los tiempos", detalló.

La ex chica reality aclaró que no hubo peleas ni problemas graves. También remarcó que la relación terminó en buenos términos y con respeto mutuo.

"Básicamente fue eso, terminamos desde el amor. Yo quiero mucho a su familia. No fue nada grave. Y ojo, que comenzamos a hacer juntos todos los castings, eso es lo más gracioso. Yo en todos dije que estaba enamorada, en pareja, y me aceptaban en los proyectos. Bueno, ahora estoy soltera", señaló.

Aunque la separación fue en buenos términos, Paloma reconoció que no fue nada sencillo. La brasileña aseguró que la experiencia en "El Internado" será clave para renovarse, reflexionar y enfocarse en sus nuevos planes.

"Todo fin de relación duele, lo admito. Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona. Yo creo que va a ser bueno estar en el reality, para pensar bien mis cosas, ver qué quiero, distraerme. Tengo tantos proyectos, tantas cosas bonitas, tantos sueños después del reality, ya se van a enterar", dijo con optimismo.

Su ex Facundo González opina

El argentino Facundo González, amigo y ex de Paloma Fiuza, fue sorprendido por la noticia de la separación cuando lo entrevistaron para "Más Espectáculos". Reconoció que no tenía idea de lo ocurrido, pero le deseó lo mejor a la bailarina.

"Es una pena, yo creo que si las parejas terminan o están juntas, siempre voy a desear que estén bien. Si ella está bien, para mí perfecto porque es una buena chica y espero que Tomi también porque es un buen chico. Si terminaron por algo habrá sido, no me meto, no pregunté tampoco", comentó.

El participante de "Esto es Guerra" aclaró que no toca ese tema con Paloma Fiuza. Además, contó que ha conversado con su actual novia sobre la brasileña.

"Tenemos una buena relación, pero tampoco le voy a preguntar: 'Che, para la vida, ¿Terminaste tu relación?'. No, es mi ex y tampoco lo veo muy adecuado por respeto también a mi pareja", explicó. "Es más, le dije a la Tortu que se le podía presentaren algún momento porque le puede caer bien. Paloma y la Tortu son chéveres. Entonces yo creo que se podían llevar bien. Uno nunca sabe", dijo.

En conclusión, Paloma Fiuza inicia una nueva etapa como mujer soltera, lista para enfrentar los retos del reality chileno y con la mira puesta en muchos proyectos. Aunque reconoce que el final de su romance con Tomi Narbondo le dolió, asegura que se queda con lo bueno y que lo importante ahora es mirar hacia adelante.