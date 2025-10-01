RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Se acabó el amor?

Paloma Fiuza confirma ruptura con Tomi Narbondo tras 2 años de relación: "Ya no estamos juntos"

Tras dos años de romance con Tomi Narbondo, Paloma Fiuza anunció que está soltera y lista para empezar una nueva etapa en su vida.

Paloma Fiuza terminó su romance con Tomi Narbondo.
Paloma Fiuza terminó su romance con Tomi Narbondo. (Composición Karibeña)
01/10/2025

Paloma Fiuza, exintegrante de realitys como "Combate" y "Esto es Guerra", anunció el fin de su relación con el uruguayo Tomi Narbondo tras dos años de romance. La noticia sorprendió a sus seguidores, que veían a la pareja muy unida en redes sociales.

Paloma Fiuza anuncia separación de Tomi Narbondo

La brasileña Paloma Fiuza, querida por el público desde su paso por el grupo de axé Porto Seguro y recordada por su larga trayectoria en la televisión peruana, confirmó el final de su relación con el uruguayo Tomi Narbondo. Después de dos años juntos, la bailarina aseguró que la separación fue en buenos términos.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la bailarina reveló que llega al reality "El Internado" de Mega completamente soltera. Paloma explicó que los planes de ambos no coincidían y esa fue la razón principal de la ruptura. 

"En el reality se van a enterar de cómo fueron las cosas, pero ya no estamos juntos con Tomi. Terminamos de lo más lindo posible. Estamos siguiendo caminos diferentes, pero yo le deseo lo mejor y él también a mí", confesó. "Él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, yo para ir a Chile y Perú. Entonces estamos desencontrados en los tiempos", detalló.

La ex chica reality aclaró que no hubo peleas ni problemas graves. También remarcó que la relación terminó en buenos términos y con respeto mutuo.

Paloma Fiuza revela que quiere tener un hijo, pero Tomi Narbondo no está de acuerdo: "No quiere"
Lee también

Paloma Fiuza revela que quiere tener un hijo, pero Tomi Narbondo no está de acuerdo: "No quiere"

"Básicamente fue eso, terminamos desde el amor. Yo quiero mucho a su familia. No fue nada grave. Y ojo, que comenzamos a hacer juntos todos los castings, eso es lo más gracioso. Yo en todos dije que estaba enamorada, en pareja, y me aceptaban en los proyectos. Bueno, ahora estoy soltera", señaló.

Aunque la separación fue en buenos términos, Paloma reconoció que no fue nada sencillo. La brasileña aseguró que la experiencia en "El Internado" será clave para renovarse, reflexionar y enfocarse en sus nuevos planes.

"Todo fin de relación duele, lo admito. Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona. Yo creo que va a ser bueno estar en el reality, para pensar bien mis cosas, ver qué quiero, distraerme. Tengo tantos proyectos, tantas cosas bonitas, tantos sueños después del reality, ya se van a enterar", dijo con optimismo.

Su ex Facundo González opina

El argentino Facundo González, amigo y ex de Paloma Fiuza, fue sorprendido por la noticia de la separación cuando lo entrevistaron para "Más Espectáculos". Reconoció que no tenía idea de lo ocurrido, pero le deseó lo mejor a la bailarina.

"Es una pena, yo creo que si las parejas terminan o están juntas, siempre voy a desear que estén bien. Si ella está bien, para mí perfecto porque es una buena chica y espero que Tomi también porque es un buen chico. Si terminaron por algo habrá sido, no me meto, no pregunté tampoco", comentó.

El participante de "Esto es Guerra" aclaró que no toca ese tema con Paloma Fiuza. Además, contó que ha conversado con su actual novia sobre la brasileña.

"Tenemos una buena relación, pero tampoco le voy a preguntar: 'Che, para la vida, ¿Terminaste tu relación?'. No, es mi ex y tampoco lo veo muy adecuado por respeto también a mi pareja", explicó. "Es más, le dije a la Tortu que se le podía presentaren algún momento porque le puede caer bien. Paloma y la Tortu son chéveres. Entonces yo creo que se podían llevar bien. Uno nunca sabe", dijo.

En conclusión, Paloma Fiuza inicia una nueva etapa como mujer soltera, lista para enfrentar los retos del reality chileno y con la mira puesta en muchos proyectos. Aunque reconoce que el final de su romance con Tomi Narbondo le dolió, asegura que se queda con lo bueno y que lo importante ahora es mirar hacia adelante.

Temas relacionados fin de la relación karibeña Paloma Fiuza ruptura Tomi Narbondo

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

últimas noticias
Karibeña