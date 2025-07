Paloma Fiuza revela que quiere tener un hijo, pero Tomi Narbondo no está de acuerdo: "No quiere"

Paloma Fiuza sorprendió al contar en una reciente entrevista que su novio, Tomi Narbondo, no se siente listo para ser padre por el momento, a pesar de que ella tiene entre sus planes ser mamá desde hace mucho tiempo. Sin embargo, destacó que su relación con el modelo es la más estable que ha tenido hasta ahora y se siente feliz en ella.

Recientemente, la ex participante de Esto es Guerra confesó que se siente muy bien al lado de Tomi, y aunque han jugado con la idea de casarse, no les quita el sueño y tampoco está dentro de sus planes futuros. "Tampoco es necesario casarnos", dijo Paloma en entrevista con Trome.

Sin embargo, el momento más crítico fue cuando le preguntaron sobre sus deseos de ser mamá. La deportista confesó que tiene sus óvulos congelados desde hace muchos años, ya que desea tener un hijo, pero su expareja no estaba de acuerdo y ahora Tomi tampoco lo está.