Milenka Nolasco se muestra triste tras ampay de Emil Jaime: "Me dolió mi corazoncito"

El exchico reality Emilio Jaime y la creadora de contenido Milenka Nolasco han sido tema de conversación tras mostrar mucha cercanía en redes sociales, lo que generó rumores sobre un posible romance. Sin embargo, en una reciente entrevista, ambos aclararon la naturaleza de su relación, mientras que Milenka también celebró con éxito la inauguración de su discoteca.

Emilio Jaime niega romance con Milenka Nolasco

Durante su participación en el programa "Mujeres que Mienten", conducido por María Pía Copello, a Emilio Jaime y Milenka Nolasco se les preguntó sobre la relación que aparentan tener en la plataforma Kick, donde intercambian gestos cariñosos que han confundido a sus seguidores. Emilio fue claro al descartar un vínculo sentimental.

"Siempre he dicho que me encanta conocer a Milenka. De hecho, ha sido una de las pocas personas que me sacó de mi zona de confort. Disfruto pasar tiempo con ella, me parece una persona muy graciosa, pero ya va un tema como mío, yo ahorita no me veo en una relación con nadie honestamente. Pero la paso increíble con ella y me gusta conocerla", explicó el exchico reality.

Por otro lado, María Pía recordó que Milenka lo llama su enamorado cuando graban juntos, y le preguntó a la influencer qué sentía realmente. Ella respondió con sinceridad que sí le dolió el corazón, pero que lo acepta y confía en que ese sentimiento pasará.

"Si me dolió mi corazoncito, pero tengo que aceptar que es así, fuimos amigos desde el primer momento. (Mi corazón) está triste, pero sé que todo va a pasar. Yo soy bien real en mis redes", comentó Milenka, en referencia a las imágenes de Emilio besando a otra mujer en un centro nocturno.

Milenka Nolasco inaugura su discoteca con gran éxito

El viernes 8 de agosto, Milenka inauguró oficialmente su discoteca 'El Party de Mile', evento que contó con la asistencia de reconocidos influencers y artistas como Cristorata, Diealis, Moca, Emilio Jaime, El Padre Domingo y Dafonzeka, entre otros.

El ingreso fue libre, lo que provocó que el local se llenara completamente. Milenka transmitió en vivo por Kick mostrando el ambiente y comentó que, aunque llegaron más invitados importantes, el lugar ya estaba lleno y algunas personas se colaron sin consumir.

Además, varios amigos de la creadora de contenido cantaron en el escenario, y ella misma interpretó una de sus canciones junto a ellos. Según testimonios de los asistentes, la discoteca estuvo abarrotada hasta la madrugada, aunque hubo cierta desorganización en los boxes del lugar.

Pese a la cercanía que exhiben en redes, Emilio Jaime ha dejado claro que no hay una relación amorosa con Milenka Nolasco, mientras que la influencer admite sentirse afectada, pero mantiene una postura realista. Por otro lado, Milenka celebró con éxito el lanzamiento de su discoteca, consolidándose como una figura importante dentro de la escena digital y musical.