RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Milenka Nolasco se muestra triste tras ampay de Emil Jaime: "Me dolió mi corazoncito"

Milenka Nolasco confesó sentirse afectada luego de que Emilio Jaime negara tener una relación con ella y fuera captado besando a otra mujer en un centro nocturno.

Milenka Nolasco se mostro triste tras ampay de Emil.
Milenka Nolasco se mostro triste tras ampay de Emil. (Composición: La Karibeña)
12/08/2025

El exchico reality Emilio Jaime y la creadora de contenido Milenka Nolasco han sido tema de conversación tras mostrar mucha cercanía en redes sociales, lo que generó rumores sobre un posible romance. Sin embargo, en una reciente entrevista, ambos aclararon la naturaleza de su relación, mientras que Milenka también celebró con éxito la inauguración de su discoteca.

Emilio Jaime niega romance con Milenka Nolasco

Durante su participación en el programa "Mujeres que Mienten", conducido por María Pía Copello, a Emilio Jaime y Milenka Nolasco se les preguntó sobre la relación que aparentan tener en la plataforma Kick, donde intercambian gestos cariñosos que han confundido a sus seguidores. Emilio fue claro al descartar un vínculo sentimental.

"Siempre he dicho que me encanta conocer a Milenka. De hecho, ha sido una de las pocas personas que me sacó de mi zona de confort. Disfruto pasar tiempo con ella, me parece una persona muy graciosa, pero ya va un tema como mío, yo ahorita no me veo en una relación con nadie honestamente. Pero la paso increíble con ella y me gusta conocerla", explicó el exchico reality.

Por otro lado, María Pía recordó que Milenka lo llama su enamorado cuando graban juntos, y le preguntó a la influencer qué sentía realmente. Ella respondió con sinceridad que sí le dolió el corazón, pero que lo acepta y confía en que ese sentimiento pasará.

"Si me dolió mi corazoncito, pero tengo que aceptar que es así, fuimos amigos desde el primer momento. (Mi corazón) está triste, pero sé que todo va a pasar. Yo soy bien real en mis redes", comentó Milenka, en referencia a las imágenes de Emilio besando a otra mujer en un centro nocturno.

¿Se salió de control? Milenka Nolasco inaugura su discoteca luciendo demasiado lleno por ingreso libre
Lee también

¿Se salió de control? Milenka Nolasco inaugura su discoteca luciendo demasiado lleno por ingreso libre

Milenka Nolasco inaugura su discoteca con gran éxito

El viernes 8 de agosto, Milenka inauguró oficialmente su discoteca 'El Party de Mile', evento que contó con la asistencia de reconocidos influencers y artistas como Cristorata, Diealis, Moca, Emilio Jaime, El Padre Domingo y Dafonzeka, entre otros.

Tiktoker Milenka Nolasco vuelve a generar polémica tras polémico comentario sobre el Perú: ¿Qué dijo?
Lee también

Tiktoker Milenka Nolasco vuelve a generar polémica tras polémico comentario sobre el Perú: ¿Qué dijo?

El ingreso fue libre, lo que provocó que el local se llenara completamente. Milenka transmitió en vivo por Kick mostrando el ambiente y comentó que, aunque llegaron más invitados importantes, el lugar ya estaba lleno y algunas personas se colaron sin consumir.

Además, varios amigos de la creadora de contenido cantaron en el escenario, y ella misma interpretó una de sus canciones junto a ellos. Según testimonios de los asistentes, la discoteca estuvo abarrotada hasta la madrugada, aunque hubo cierta desorganización en los boxes del lugar.

@riclatorrez 9.08/3: #milenkanolasco🎀 llenó su disco pero todo se salió de control . #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Pese a la cercanía que exhiben en redes, Emilio Jaime ha dejado claro que no hay una relación amorosa con Milenka Nolasco, mientras que la influencer admite sentirse afectada, pero mantiene una postura realista. Por otro lado, Milenka celebró con éxito el lanzamiento de su discoteca, consolidándose como una figura importante dentro de la escena digital y musical.

Temas relacionados Emilio Jaime Espectáculos Mande quien mande Milenka Nolasco Redes Sociales relación

Siga leyendo

Lo Más leído

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso: "Lo empeño y me compro otra cosa"

Mujer afirma que hermanos Palao conocían la existencia de su hija con Steve: "Solo Lorelein se acercó una vez"

últimas noticias
Karibeña