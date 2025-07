¡Tras 20 años! María Pía Copello renovará sus votos matrimoniales con su esposo Samuel Dyer

La artista María Pía Copello se ha ganado el cariño del público desde hace muchos años con su presencia en la televisión. Es así como ahora anunció que renovará sus votos matrimoniales con su esposo Samuel Dyer tras 20 años casados.

Por medio de sus redes sociales, María Pía Copello sorprendió a sus seguidores con un video donde revela que se casará nuevamente, esta vez para renovar sus votos matrimoniales con su esposo Samuel Dyer.

Como se recuerda, la conductora de TV contrajo matrimonio con Samuel un 14 de enero de 2006, y en el 2026 estarán cumpliendo 20 años de casados. Por ello, la artista ya viene planificando todo para este día y compartió un video informando sobre la búsqueda de su nuevo vestido.

En el video se puede ver como María Pía Copello y su madre acuden para probarse vestidos en la atelier Ana Wong, marca dirigida por Josell Wong y Mariana Vizcarra. En su primer momento, la artista comenta cómo es que desea el vestido de novia que se realizará en seis meses aproximadamente.

"Quiero un vestido para mi renovación de votos que es en enero, o sea, ya no falta absolutamente nada. Algo que luzca un poco más de piel, pero a la vez se vea elegante", le menciona al diseñador. Así mismo, su madre comentó sobre un vestido que se probó: "Ay, no, too much. Me parece demasiado vaporoso para ti. Menos es más, creo que en lo sencillo está la clave". Entonces, María Pía responde: "Sí, soy una señora, pero una señora que se siente muy bien a su edad y súper moderna".