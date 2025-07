Bruno Agostini responde con todo a la madre de Milett Figueroa: "Estoy más vivo que ella"

Hace unos días, Bruno Agostini reveló haber tenido un encuentro íntimo con la modelo Milett Figueroa hace varios años atrás. Es así como la madre de la joven salió en su defensa arremetiendo contra el español y ahora, él le responde.

Bruno Agostini responde a madre de Milett

Durante una entrevista directa con el programa 'La Noche Habla', Bruno Agostini estuvo comentando sobre los ataques que ha estado recibiendo tras sus confesiones en 'El Valor de la Verdad'. Entre ellas, el español respondió a Doña Martha sobre su aparición en televisión por hablar de su hija Milett Figueroa y afirma que tiene dos empresas bajo su cargo.

"Lo que me llama atención de ella es que sigue enfocada en la parte vacía del mundo de la televisión. A mí no me tiene que revivir nadie, yo mañana me levanto temprano, tengo a 40 personas a cargo mío, tengo mis dos empresas, feliz y a lo mejor estoy más vivo que ella", expresó.

Además, el joven Agostini comenta que aparecer en televisión no garantiza que tengan un buen sueldo o no haga nada más. Por ello, señala que la madre de Milett Figueroa estaría pensando en la parte 'vacía' de la televisión que solo canta y baila.

"Cuando dice 'no quiero revivir a un muerto', piensa que salir en tv es como estás en la vida, no señora. Yo soy como la mayoría de la población que trabaja y le va bien, mucho mejor que estando en la televisión. Señora no solo existe la tele, sino más cosas, no solo es cantar y bailar", añadió finalmente.

¿Qué dijo Doña Martha?

En el programa de 'Amor y Fuego', Doña Martha expresa que las declaraciones de Bruno Agostini no le afectarían en lo más mínimo. Además, recalcó que su hija Milett Figueroa estaría en otro momento de su vida y en su carrera artística.

"No me molesta que Dios lo bendiga. Por eso esos niños hasta ahorita no son nada, no están en nada. ¿Qué hacen los españoles, qué hacen los dos hermanos aquí? ¿Qué hace Pablo Heredia? Mira qué hace Milett", señaló.

Finalmente, Bruno Agostini decidió responder a las declaraciones de la madre de Milett Figueroa donde menciona que no necesitaría de la televisión, ya que maneja dos empresas. Además, deja en claro que Doña Martha solo estaría enfocada en la parte 'vacía' de la televisión, no solo sería cantar y bailar.