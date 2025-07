Pamela Franco niega haber mantenido a Christian Cueva: "Es un hombre trabajador al igual que yo"

Hace unos días, Lucho 'Mi Barrunto' reveló que su amigo Christian Cueva estaría en medio de una situación económica complicada y que Pamela Franco la estuvo apoyando como su pareja. Es así como la cantante de cumbia ha salido a desmentir estas declaraciones.

El programa de 'Amor y Fuego' estuvo contando sobre el cumpleaños de Pamela Franco en Lima con Christian Cueva desde Ecuador, quien se unió a la celebración por medio de una videollamada. Se pudo observar como la pareja pasó mucho tiempo conversando y manteniendo ese amor a la distancia.

A la salida del centro nocturno, la cantante de cumbia respondió algunas preguntas de los reporteros del programa. Así mismo, comentó que el pelotero le ha dedicado una bellas palabras y pensaba en viajar pronto al país ecuatoriano para visitarlo. Al ser consultada sobre el regalo que le envío y si sería una cartera, dejó en claro que ella puede comprarse sola.

Después, la artista fue consultada sobre las declaraciones de Lucho 'Mi Barrunto' donde afirmaba que era ella quien se encargaba de los gastos del 'Aladino' porque estaría en una mala situación económica. Es así como lo niega tajantemente y que ambos trabajan para cubrir sus gastos propios.

Según confesó Lucho 'Mi Barrunto', el futbolista no se encuentra en una buena situación económica, ya que tiene una deuda millonaria con la FIFA, e incluso corre riesgo de quedarse sin nada a futuro. Sin embargo, destacó que siempre se preocupará por el bienestar de sus hijos.