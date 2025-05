Austin Palao no descarta una posible relación con Vania Bludau: "El futuro es incierto"

Desde la boda de Alejandra Baigorria y Said, la modelo Vania Bludau y Austin Palao han sido vinculados entre coqueteos en la fiesta, pero que transcendió en las redes sociales de ambos. Ahora, el joven sorprendió al opinar de la mejor amiga de la empresaria de Gamarra.

El programa de 'Amor y Fuego', los reporteros entrevistaron a Austin Palao y a Hugo García mientras paseaban en la calle. Es así como el hermano de Said fue consultado sobre su vínculo con Vania Bludau, ya que ambos fueron vistos muy cercanos en la boda de Baigorria hace dos semanas.

Durante la entrevista, el reportero le pregunta si realmente hubo beso o no con Vania Bludau. Ante esto, el exchico reality trató de no responder afirmando que se encontraban apurados y le decía a su amigo que cerrara la puerta del carro, pero ante la insistencia, logró responder.

"Hubo besito o no con Vania": le preguntan y Austin responde: "Estamos apurados, vamos papi, cierra la puerta (pero hubo besito o no) en las imágenes no hay ningún beso".