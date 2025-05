DJ de la boda de Alejandra Baigorria cuenta cuánto cobró y revela: "No tuve contacto con Said"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue dando de qué hablar. Esta vez, por el DJ que animó la fiesta: el popular DJ Pulga. Desde Miami, él soltó detalles sobre su contratación y sorprendió a todos al decir que el novio, Said, ¿ni se enteró?

DJ de la boda de Alejandra Baigorria revela cuánto cobró

En una entrevista para el programa "Magaly TV La Firme", DJ Pulga contó quién fue la persona que lo buscó, le pagó y coordinó todo: nada menos que Alejandra Baigorria. Esto pasó en su boda con Said Palao. Te contamos los detalles.

"Cuando Alejandra me contrató, el precio pactado fue como para un matrimonio de 150, 200 personas. Lo que yo le cobré a ella está entre 4,000 y 4,500 dólares. Esto no incluye pasajes ni viáticos a Perú porque yo vivo en Miami", confesó sin pelos en la lengua.

DJ Pulga revela cuánto le pagaron en matrimonio de Alejandra Baigorria. (Magaly TV La Firme)

Pero lo más llamativo vino después. Al preguntarle si habló con Said, DJ Pulga dejó claro que no tuvo contacto con él.

"No, no, no. O sea, bueno, yo no he tenido mucho contacto con el novio. De hecho, yo tengo bastantes amigos en común con él, pero no tuve mucho contacto con él. Muy buena onda y todo, pero no tuve contacto con él", explicó.

Magaly Medina critica situación

Esto generó una ola de comentarios, y la primera en reaccionar fue Magaly Medina, quien no se guardó nada.

"Al novio le pasaron la invitación y le dijeron: 'Estás cordialmente invitado a la boda'. Ya fue, ya tenía todo. Lo vistieron, lo calzaron, lo talquearon, lo peinaron y lo llevaron como los muñequitos de la torta. Él fue a su boda. Invitado. Qué rico, ¿no?", comentó entre risas.

La conductora Magaly Medina también reafirmó que toda la logística la boda estuvo a cargo de Alejandra Baigorria.

"El DJ Pulga, que trabaja y vive en Miami, contó que la persona que lo contrató fue Alejandra. Él nunca tuvo nada que ver con Said. O sea, Said no lo tomó en cuenta para nada", dijo la 'Urraca'.

En redes sociales, muchos aplauden a Ale por tomar las riendas del evento y ser quien resolvió hasta el último detalle. Otros, en cambio, se preguntan por qué Said no participó más activamente.

Así, Ale no solo fue la novia, sino también habría sido la productora de su propio matrimonio. Y aunque Said estaba ahí, todo indica que no se involucró mucho en la organización. Por lo pronto, se sabe que el DJ lo gestionó Alejandra y ante eso Magaly no dudo en criticar. Con cada revelación, la boda de Ale y Said se vuelve más viral. ¿Qué más saldrá a la luz?