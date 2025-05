Magaly critica a Alejandra Baigorria por incidente con su mamá en plena boda: "Fue tosca y brusca"

Magaly Medina no dudó en criticar un momento bastante comentado en redes en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: el gesto que Alejandra tuvo con su mamá, Verónica Alcalá, durante el baile de los novios.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando polémica en la farándula, y esta vez fue Magaly Medina quien no se quedó callada. La conductora opinó sin filtros sobre el incómodo momento que Ale vivió con su mamá, Verónica Alcalá, en pleno baile de novios.

Todo comenzó cuando en redes sociales se viralizó un video donde se ve a Verónica acercarse a la pista mientras Alejandra y Said bailaban una coreografía especial. En ese instante, la empresaria le hizo un gesto serio y la apartó, lo que fue tomado por muchos como un desplante hacia su madre.

En el programa "Esta Noche" con la Chola Chabuca, Alejandra explicó lo que realmente pasó. Según contó, todo fue parte de una confusión que ella no supo manejar mejor por los nervios del momento.

"Era una coreografía larga, era sorpresa y nadie sabía qué tan larga era. Entonces, como ya habíamos bailado con los papás y todo, mi mamá pues pensó que ella podía entrar a bailar. Entonces, si ella entraba, se iba como a bloquear todo, porque yo me iba a bloquear con el baile y todo, y entonces le dije como que 'no, todavía no'", explicó.