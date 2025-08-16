¿Reencuentro inesperado? Laura Spoya y Brian Rullan habrían sido captados juntos otra vez

Cuando todos pensaban que la historia entre Laura Spoya y Brian Rullan había quedado en el pasado, unas recientes imágenes desataron rumores de un posible reencuentro. En la cuenta de Instagram de Instarándula se difundieron videos donde se ve a la ex Miss Perú acompañada de un misterioso hombre con capucha y gorra.

Laura Spoya y Brian Rullan habrían sido vistos juntos otra vez

Todo apunta a que Laura Spoya y su expareja Brian Rullan podrían estar más cerca de lo que se pensaba. La cuenta de Instarándula difundió imágenes donde se ve a la conductora acompañada por un hombre encapuchado. Pero lo curioso es que, casi al mismo tiempo, en las historias de Instagram de Rullan aparecía alguien vestido igualito: el mismo Rullan.

Esto encendió las alarmas en redes sociales, pues muchos creen que ese hombre no es otro que su exesposo. ¿Coincidencia o prueba de un reencuentro?

Del restaurante al estacionamiento. Según lo compartido por los seguidores, Laura y este personaje fueron vistos en un restaurante y luego en el estacionamiento, caminando muy juntos. Para algunos, esto es la confirmación de que Laura y Brian están retomando su historia; para otros, solo es una especulación más sin pruebas claras.

Lo cierto es que los fans no tardaron en comentar y las redes sociales ardieron con memes, hipótesis y hasta mensajes pidiendo que ambos se den otra oportunidad.

Una separación muy comentada. Recordemos que en mayo de este año, Laura Spoya anunció en su programa Good Time el fin de su matrimonio con Brian Rullan, luego de diez años de relación y una ceremonia de boda que duró cuatro días. Desde esa declaración, ninguno había mostrado señales públicas de acercamiento.

Por eso, estas recientes imágenes han sorprendido a más de uno, reavivando las dudas sobre si la pareja podría estar evaluando una reconciliación.

¿Una pista disfrazada de pregunta?

Hace poco, en su propio podcast, Laura Spoya lanzó una pregunta que ahora muchos ven como una indirecta.

"¿Ustedes creen que es posible desenamorarte y luego volverte a enamorar de la misma persona?", cuestionó Laura Spoya a Gerardo Pe y Dafonseka. Dafonseka, rápido de reflejos, le respondió: "¿Nos estás pidiendo un consejo?". Laura se quedó en silencio unos segundos, se rio y contestó: "No, no, no", pero luego añadió: "Es que yo no creo que sea posible. O sea, en mi caso, yo no creo que sea posible".

¿Será que estaba dejando un mensaje oculto o simplemente fue un comentario al aire? Lo cierto es que ni Laura ni Brian se han pronunciado sobre el tema, lo que mantiene el misterio aún más vivo. Mientras tanto, sus seguidores se dividen entre los que piden que se reconcilien y los que prefieren que cada uno siga su camino.

En el mundo de la farándula nada se queda oculto por mucho tiempo. Y aunque la propia Laura Spoya dijo que no cree en volver a enamorarse de la misma persona, las imágenes parecen contar otra historia. ¿Estaremos ante un nuevo capítulo en la historia entre Laura Spoya y Brian Rullan? Habrá que esperar a que alguno se anime a romper el silencio.