Luciana Fuster sorprende con cita romántica junto a Gerardo Pe', pero termina dejándolo solo: "Ha sido un gusto"

Luciana Fuster, está de visita en Perú y ha sido convocada por diferentes medios para entrevistas y apariciones públicas. Durante su paso por Lima, la modelo sorprendió al asumir temporalmente la conducción de "Esto es Guerra" y, más recientemente, al participar como invitada en el podcast "Good Time", conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe'.

En el mencionado programa, Luciana accedió a tener una "cita" con el tiktoker Gerardo Pe', quien había manifestado su admiración por ella. A pesar de estar en una relación con el músico colombiano Juan Morelli, la modelo aceptó el encuentro a modo de dinámica, sin imaginar el giro que daría la situación.

Durante la cena, Gerardo usó frases con lenguaje callejero que desconcertaron a Fuster, quien intentó seguirle el ritmo entre risas. Sin embargo, el momento más tenso ocurrió cuando una mujer irrumpió en la escena y se identificó como la 'pareja' del influencer. La inesperada aparición vino acompañada de un fuerte reclamo: "No te conviene", le dijo a la modelo.

Frente a esa escena, Luciana se levantó, dejó el ramo de flores que había recibido y decidió marcharse. Gerardo intentó detenerla, pero ella fue clara.

"A mí cuando me advierten yo digo chau nomás. Ya me advirtieron, ya me dijeron 'no lo recomiendo'. Ha sido un gusto, muchísimas gracias", expresó antes de abandonar el lugar haciendo más drámatica y graciosa la situación.