Onelia revela que tiene la contraseña de Mario Irivarren, pero afirma: "Respeto su privacidad"

Onelia Molina sorprendió al confesar que tiene la contraseña del celular de Mario Irivarren, y él la tiene de ella, pero aclaró que nunca ha revisado su celular, ya que respeta mucho la privacidad que existe entre ambos. La modelo hizo esta confesión a pocos días de confirmar su reconciliación con el 'Guerrero'.

¿Onelia desconfía de Mario?

Esta mañana, Onelia se presentó en el programa América Hoy para presentar 'Los mandamientos de una segunda oportunidad' y, en medio de ello, terminó confesando que Mario es el amor de su vida, y por eso decidió darle una segunda oportunidad.

El primer mandamiento que presentaron en el programa fue: "tener la contraseña del celular, hasta que la muerte los separe". En esta ocasión, Molina reveló que ambos tienen las contraseñas de sus dispositivos móviles, pero no para revisarlos por desconfianza.

"Yo sí tengo la contraseña de Mario, pero considero que cada pareja... no me gustaría que agarre mi celular ni yo el suyo. Respeto muchísimo su privacidad. Tengo la contraseña para cambiar de canción o música, pero tampoco entro", expresó.

En la siguiente pregunta, le preguntaron a Onelia si le pondría un GPS a Mario para saber dónde está en tiempo real, pero ella descartó completamente esta posibilidad, asegurando que la confianza es la base de una relación. Consultada sobre si comparte su ubicación con Mario en 'Find My iPhone', dijo que no, y solo lo comparte con amigas, por temas de seguridad.

Onelia afirma que Mario es el amor de su vida

La modelo y el chico reality fueron captados dándose un apasionado beso en "Esto es Guerra" el pasado 7 de agosto, lo que terminó por confirmar los rumores. Ahora, Onelia decidió contar cómo se dio esta segunda oportunidad.

Aunque Onelia no quiso entrar en todos los detalles, sí reveló que la reconciliación fue reciente. Incluso contó que ocurrió el mismo día en que ambos comentaron públicamente que estaban viendo si podían retomar la relación, después de un viaje juntos a Chile.

"El cariño y el amor siempre ha estado", afirmó la modelo, dejando claro que sus sentimientos por Mario nunca se apagaron.

Y cuando Ethel Pozo le preguntó directamente si Mario Irivarren era el amor de su vida, Onelia Molina lo dijo sin dudar.

"¿Tú piensas que Mario es el amor de tu vida", le consultó Ethel. "Sí. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque si siento que es un hombre que vale la pena. Y si está ahora conmigo es porque lo amo", mencionó Onelia.

De esta manera, Onelia Molina reafirmó que la confianza es fundamental en su relación con Mario Irivarren. Aunque tienen acceso a los celulares del otro, ambos prefieren respetar su privacidad y evitar controles invasivos, demostrando así el compromiso y la madurez que mantienen como pareja reconciliada.