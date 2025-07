Ethel Pozo y Gisela Valcárcel vacacionan juntas en República Dominicana: "Lo mejor está por venir"

Ethel Pozo abandonó su programa América Hoy para darse unas merecidas vacaciones junto a su familia, incluyendo a su madre, Gisela Valcárcel. Ambas posaron juntas en una tierna fotografía con las hijas de Ethel, ya que están disfrutando de unos días de sol y playa en República Dominicana y han compartido todos los detalles de su viaje.

Ethel fue la primera en compartir las imágenes de su viaje a la playa. En una de las fotos aparece ella luciendo un bikini celeste, mientras que su madre lleva uno de color naranja. Ambas estaban acompañadas de las dos hijas de Ethel.

Gisela Valcárcel, Ethel Pozo y sus hijas

En otras historias, la conductora mostró imágenes exclusivas de su experiencia buceando en la famosa isla Saona, ubicada a unas horas de Punta Cana. En esos videos ya no aparece Gisela, pero sí se ve a Julián Alexander, esposo de Ethel, quien también viajó con ellos.

La conductora de América Hoy se mostró muy agradecida por la compañía de su esposo en este viaje familiar. En una segunda fotografía, donde aparecen abrazados, escribió un tierno mensaje: "Mi compañero en esta vida, por más años juntos".

Ethel Pozo y Julián Alexander

Finalmente, Ethel también mostró que viajaron a Santo Domingo, donde decidieron cenar en un exclusivo restaurante llamado El Mesón de la Cava. No cabe duda de que la familia está disfrutando de unas merecidas vacaciones tras mucho trabajo y proyectos.

Durante su show en Ica, Marisol interrumpió su presentación para dirigirse directamente a Carlos Cacho, con quien mantiene una amistad cercana. La intérprete de cumbia mostró su indignación por lo sucedido en el set de América Hoy, donde Ethel Pozo cuestionó abiertamente la presencia del estilista.

"Me dolió mucho la forma cómo te han tratado en ese programa en la cual yo no voy. Ojalá no pueda y no vaya", declaró Marisol frente al público.