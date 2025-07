Marisol habría mandado indirecta a Ethel Pozo tras pelea con Carlos Cacho: "Tu mereces respeto"

El enfrentamiento televisivo entre Carlos Cacho y Ethel Pozo ha generado reacciones dentro y fuera del set de América Hoy, y una de las voces más inesperadas en pronunciarse fue la de Marisol. La cantante de cumbia no dudó en expresar su total respaldo al maquillador durante una de sus presentaciones por Fiestas Patrias.

Durante su show en Ica, Marisol interrumpió su presentación para dirigirse directamente a Carlos Cacho, con quien mantiene una amistad cercana. La intérprete de cumbia mostró su indignación por lo sucedido en el set de América Hoy, donde Ethel Pozo cuestionó abiertamente la presencia del estilista.

"Me dolió mucho la forma cómo te han tratado en ese programa en la cual yo no voy. Ojalá no pueda y no vaya", declaró Marisol frente al público.