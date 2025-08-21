¿Paul Michael en nuevo grupo? Anuncia lanzamiento de videoclip con Pamela López como protagonista

El novio de Pamela López, Paul Michael, viene pasando por varias agrupaciones en menos de un año. Tras su reciente salida de Orquesta Candela, el joven cantante ingresa a un nuevo grupo de cumbia y anuncia nuevo lanzamiento musical con su pareja como protagonista.

¿El nuevo grupo de Paul Michael?

Por medio de sus redes sociales, Paul Michael ha estado presentando un nuevo proyecto musical en cumbia. Es así como el cantante de cumbia ha expresado el lanzamiento de un nuevo videoclip. Aunque aún no ha quedado claro si sería una colaboración con este grupo o si forma parte de la delantera musical.

El nuevo grupo se trataría de 'Los del Código', una agrupación de cumbia con un estilo más urbano. El cantante de 27 años habría apoyado en realizar la composición del tema "Completamente enamorados" e incluso, Pamela López estaría apoyando a su pareja siendo la protagonista del nuevo videoclip próximo a lanzar.

En los videos se puede ver cómo ya han ido grabando varias partes del videoclip. Aunque aún no tiene fecha, recién han terminado las grabaciones y muy pronto anunciarán el gran lanzamiento.

Paul Michael con Los del Código . Fuente: Todo se filtra pic.twitter.com/5Qnf7Y5kRP — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 22, 2025

Su salida de Orquesta Candela

Hace una semana, el programa 'Magaly TV La Firme' reveló que Paul Michael ya no forma parte del los nuevos afiches de Orquesta Candela. Esto se debe a que ya no forma parte del grupo de cumbia.

Como se recuerda, el novio de Pamela López fue anunciado hace un mes como el nuevo jale, pero ya todo se habría acabado por su falta de compromiso con la agrupación. Además, agregan que el joven cantante de 27 años estaría en otros proyectos como solista aparentemente.

"Bueno, la verdad él ya no pertenece a la Orquesta Candela, por cosas y proyectos que él tiene. La verdad nosotros necesitamos a alguien que se dedique al 100% a lo que es la orquesta. Decidimos cada uno tomar su camino, de repente por ahí tú sabes que también el hecho de entrar a la cumbia es un poco complicado. Especialmente cuando la cumbia es muy sentimental, es totalmente diferente al género urbano", expresó Víctor Yaipén Jr.

De esta manera, Paul Michael se retiró de Orquesta Candela para ingresar al grupo de 'Los del Código'. Incluso, ya vienen promocionando el lanzamiento de una nueva canción con Pamela López como protagonista. Al parecer, el joven cantante decidió cambiar de grupo de cumbia por uno más urbano.