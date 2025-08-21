Marisol niega retomar su amistad con Christian Cueva: "Me dolió que permita esos apelativos hacia mí"

Hace tiempo, se deslizó el rumor que Christian Cueva habría tenido una relación clandestina con Marisol, revelado por la misma Pamela López. La 'Faraona' ha negado en muchas ocasiones tal acusación y ha contado más sobre la amistad que tuvo con el futbolista.

¿Marisol sigue en contacto con Christian Cueva?

Por medio de una entrevista en el podcast 'Tampodcast' de Kenji Fujimori, Marisol estuvo contando varios pasajes de su vida privada y profesional. Luego, habló de lo tan comentado sobre el tipo de relación que tuvo con Christian Cueva. Además, contó que cortó toda comunicación desde el 'Aladino' oficializó a Pamela Franco.

"En el momento en que nos dejamos de hablarnos, que se comprometió con la pareja que tiene ahora, nunca más volvimos a conversar. El segundo punto de nuestra amistad fue la grabación de una canción que quedamos los dos en grabar. Entonces, yo siempre le escribía por la canción", contó la artista.

De igual manera dejó en claro que terminó con la amistad al ver que nunca iban a grabar la canción juntos. Incluso, afirmó que cuando la llamaba con apelativos como "Mi amor" o "Cariño", no lo veía mal en aquel momento.

¿Podrán retomar su amistad?

La artista de cumbia también contó que fue Toño Centella quien los presentó y solo ha visto en dos ocasiones al futbolista. Después, Kenji Fujimori le consulta si algún momento la amistad se podría dar nuevamente a pesar de todo lo que ha sucedido, pero la 'Faraona' deja en claro una rotunda negativa y explica la razón del por qué.

"La amistad se acabó en ese momento, y retomar la amistad, no lo creo. Él tiene su nueva pareja, una nueva vida, al cual le deseo que le vaya súper bien. Le deseo que siga brillando porque es un buen profesional y para adelante, pero sí me dolió que él dejara que me llamen todos los apelativos que me han puesto, que me digan amante cuando no lo he sido cuando nunca lo he sido. Ni lo sería, ni de él, ni de nadie", sentenció en el podcast.

De esta manera, Marisol deja en claro que no piensa ser amiga nuevamente de Christian Cueva por todo lo que ha sucedido y por no desmentir los ataques que venía recibiendo tras las declaraciones de Pamela López. Aunque de igual forma, le desea lo mejor en su carrera y en toda su vida.