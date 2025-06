¿Lo abandonó? Eva Ayllón protagoniza tenso momento con Kenji Fujimori en su pódcast: "¿No te da vergüenza?"

Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, continúa explorando su faceta como comunicador a través de su canal en YouTube 'Tampoco tan podcast'. Este lunes 30 de junio estrenará un nuevo episodio que ya viene generando revuelo, pues la protagonista será nada menos que Eva Ayllón. La cantante criolla habría abandonado el set tras incomodarse con una respuesta del excongresista.

En el adelanto del programa difundido en redes, se observa a Eva Ayllón visiblemente molesta luego de preguntarle a Kenji si alguna vez había asistido a uno de sus conciertos. La pregunta, en apariencia inofensiva, se convirtió en un incómodo momento aparentemente.

"¿Tú has ido a algún show mío?", le consultó, y aunque él intentó esquivar con una respuesta general —"El 19 vamos a estar"—, ella insistió con firmeza: "Te estoy preguntando, contéstame". Finalmente, Kenji admitió: "No", lo que provocó el evidente malestar de Ayllón.

Este intercambio dejó visiblemente molesta a la intérprete de música criolla, quien lo reprendió sin filtros.

"¿No has ido a un show mío y no te da vergüenza decir que no has ido a un show mío?", le dijo. Acto seguido, en lo que parecería ser una salida abrupta de la entrevista, le advirtió: "¿Sabes qué?, me voy". Por su parte, Kenji reaccionó diciendo: "Me siento totalmente arrochado, avergonzado".