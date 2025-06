Natalie Vértiz revela cómo balancea su vida de madre de familia y su trabajo: "No forzar nada"

Natalie Vértiz habló por primera vez sobre su faceta como modelo, influencer y madre de familia, todo a la vez. La figura de redes sociales fue muy abierta al contar que ha logrado tener un balance en su vida personal y laboral, teniendo siempre como prioridad el cuidado de sus hijos y su familia.

La esposa de Yaco Eskenazi abrió una caja de preguntas en redes sociales para interactuar con sus seguidores, y una de ellas le dijo que la admira mucho, ya que es modelo, madre de familia, conductora de televisión y más. Natalie se sinceró y respondió con mucha ternura.

"Intento ser mi mejor versión todos los días. Trato de mentalizarme y enfocarme en lo que quiero no solo para mí, sino para mi familia. El ejemplo que le doy a mis hijos pesa demasiado para mí. Y bueno, intento ser fiel a mis sueños siempre. Tratar de balancear todo es lo que me mantiene motivada", dijo en un inicio.

En esa misma línea, Natalie aseguró que su prioridad siempre va a ser su familia y que, en el ámbito laboral, está pendiente de aceptar los trabajos que le sumen como persona y como profesional. Además, hizo énfasis en confiar en su instinto para que todo fluya bien.

"Soy bastante selectiva también con lo que hago y eso me ayuda a dirigir mi energía donde quiero y donde me sienta bien, no forzar nada", agregó.