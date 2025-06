Hijo de Eva Ayllón dedicó emotivo discurso en su boda y ella responde con indirectas en redes: "Si me necesitas llámame"

Francisco García, hijo de la reconocida cantante criolla Eva Ayllón, celebró recientemente su matrimonio con Jessyca Zegarra en una íntima y emotiva ceremonia realizada en Chincha. El evento, que debía ser uno de los momentos más felices de su vida, tuvo un detalle que no pasó desapercibido: la notable ausencia de su madre. A pesar de ello, Francisco no dejó de rendirle homenaje con un conmovedor mensaje.

Durante la celebración, las cámaras del programa 'Amor y Fuego' captaron el momento en el que Francisco tomó el micrófono para dirigirse a sus invitados. Conmovido y visiblemente emocionado, no dudó en dedicarle unas palabras especiales a su madre, aunque no se encontraba presente en el recinto.

"Primero quiero agradecer a mi madre por la crianza que me dio y el amor que siempre me da, y la música que siempre nada en mi ADN. Soy como soy por sus enseñanzas y por su amor", expresó con voz entrecortada. Además, hizo hincapié en el vínculo profundo que siente con ella a pesar de las circunstancias: "Sé que nosotros siempre vamos a estar bien porque hay un hilo invisible que nos une y es irrompible".

Cabe recordar que la relación entre Eva Ayllón y su hijo ha estado marcada por momentos de tensión. En 2024, Francisco y su ahora esposa se enfrentaron a un episodio polémico que involucró a Natalia Málaga, luego de que la exvoleibolista fuera acusada de rayar el auto de la pareja.

Tras difundirse el mensaje de Francisco, Eva Ayllón publicó una serie de mensajes en sus redes sociales que muchos interpretaron como respuestas indirectas. Aunque no mencionó a su hijo, sus palabras abrieron el debate entre sus seguidores.

"No escuches lo que dicen, observa lo que hacen", escribió primero la cantante, seguido de otro mensaje con una carga emocional evidente: "Ya no me siento en mesas donde yo podría ser el tema cuando me levanto".