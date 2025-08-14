Yolanda Medina señala que actitud de Marisol en conciertos es un mal ejemplo: "Evitemos ofender"

Las cantantes Marisol y Yolanda Medina han tenido enfrentamientos dentro de la música desde hace muchos años. Es así como Medina arremetió contra la 'Faraona' al revelar que estaría dando un mal ejemplo en sus conciertos a las mujeres y niñas que la siguen.

Yolanda Medina contra Marisol

Durante una entrevista con la periodista Verónica Linares en su podcast, Yolanda Medina habló de sus inicios, su familia y su carrera musical. Aunque también fue consultada sobre la enemistad que mantiene con Marisol desde hace muchos años atrás.

"Yo con ella nos conocemos desde nuestra niñez, nunca tuve problemas con ella. Lamentablemente, a esta altura de nuestras vidas somos dos mujeres adultas, imagínate hemos venido a caer tan bajo y lo digo así con vergüenza porque yo jamás en mis conciertos grito, ni denigro a la mujer, pero cada quien tiene su manera de ser. He caído en el lodo de contestar", expresó.

También comenta que poner calificativos agresivos no es de su estilo o comportamientos. Incluso, señala que no llama así ni a hombres, ni a sus perritos porque lo encuentra muy ofensivo la palabra 'chusco', como antes la 'Faraona' la habría llamado.

"Duele que la gente te insulte, que te pongan calificativos tan agresivos porque ella misma lo ha dicho donde sale y me dice 'eres una chusca', no lo dijo al aire, lo dijo directamente hacia mí. Se siente denigrante, como no eres nadie, no le encuentro el significado a esa palabra tan ordinaria. Si la señora se siente bien con eso, adelante, yo no le puedo decir nada", comenta.

¿Da malos ejemplos la 'Faraona'?

Después, Medina fue consultada si guarda rencor a la intérprete de 'La Escobita' y niega tal afirmación. Solo agrega que no está de acuerdo con su actitud de llamar 'chusca' a otras mujeres porque no estaría dando un buen ejemplo.

"No guardo rencores, es distancia bastante porque una cosa es el escenario y decir 'yo tengo un nivel' ¿Qué actitud puedes estar dando a miles personas, niñas, chicas? ¿Qué enseñas tú cómo mujer en un concierto a una niña de 14 años? ¿Qué le diga chusca a otra niña a qué denigre a otra mujer más? En esta etapa de nuestras vidas hay que hacer algo productivos, evitemos subir a los escenarios a ofender", señaló.

Finalmente, Yolanda Medina deja en claro que no concuerda con las actitudes que tiene Marisol en sus conciertos donde denigra a las mujeres, ya que estaría dando malos ejemplos a las niñas que la siguen.