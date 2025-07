Magaly critica a Antonio Pavón por sentarse en 'EVDLV': "Con cuantas le fue infiel a Sheyla Rojas"

La próxima presentación de Antonio Pavón en El Valor de la Verdad ha generado gran expectativa en la farándula peruana, ya que, al parecer, destapará varias cosas de su pasado en Perú. Sin embargo, esto no fue bien recibido por Magaly Medina, quien cuestiona duramente al torero por salir a contar sus intimidades después de tanto tiempo.

Magaly ha demostrado en más de una oportunidad que es amiga cercana de Antonio y su familia, ya que frecuentemente lo visita en Fuengirola, España. Sin embargo, esto no hizo que dejara de cuestionar la participación del español en el controvertido programa que dirige Beto Ortiz.

La noche de ayer, la conductora de ATV tomó unos minutos de su programa para expresar su opinión sobre la participación de Antonio, indicando que no debería salir a contar cosas del pasado después de tanto tiempo.

"Desde España, que vino de visita, y así de pasadita, no más, se sentó también Antonio Pavón. Ya lo están promocionando para este domingo. Pero yo digo: venir a contar, después de tantos años, con cuántas más le fue infiel a Sheyla Rojas... No sé, no entiendo cuál es la razón, motivo o circunstancia", indicó.