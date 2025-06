¡Ya es mamá! Anahí de Cárdenas anunció con mucha emoción la llegada de su primer hijo

La actriz Anahí de Cárdenas es una querida artista de la televisión que ha luchado contra el cáncer y ahora, acaba de cumplir uno de sus más queridos sueños. Por medio de sus redes, anunció que finalmente se acaba de convertir en madre por primera vez.

En los últimos días, Anahí de Cárdenas estaba preparándose para tener por primera vez a su hijo y hoy anunció que su bebé Emile nació el 26 de junio. La actriz se encuentra muy emocionada viviendo una nueva etapa que anhelaba mucho junto a su esposo. A través de sus redes sociales, la artista compartió una foto del piecito de su pequeño con un tierno mensaje.

"Hola, soy Emile Maya de Cárdenas y nací ayer 26 de junio del 2025. Mi mamá y mi papá se van a tomar unos días engriéndome y dándome toda la atención del mundo (...) nací con 2.990kg y 49cm soy un comelón y un cagoncito que no le gusta ser cambiado y lloro cuando me cambian el pañal. Me gusta ser envuelto como taquito y duermo muy rico", expresó.