Macarena Vélez responde a Magaly tras llamarla 'mamacha' por su forma de vestir ¿Qué le dijo?

Durante el programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora de TV criticó la forma en que Macarena Vélez salió vestida al parque donde se encontró con Johana Cubilla, la ex de su pareja Juan Ichazo. Por ello, la influencer decidió responder de una manera impredecible por sus redes sociales.

A través de las redes sociales, Macarena Vélez escuchó la crítica de Magaly por su forma de vestir y decidió darle un giro por completo. La ex chica reality grabó un video con las palabras de la 'urraca', luciendo una polera rosada grande, despeinada, con medias de colores y pantuflas. La actual pareja de Juan Ichazo tomó con humor la crítica y lo vuelve viral en redes.

Después de este video, Magaly Medina no dudó en tomarlo con humor el video de Macarena Vélez y comentar que se lo tomó muy bien. Así mismo, recalcó que la madre delos hijos de Juan Ichazo estaría luciendo mucho mejor que la chica reality en el parque, pero de igual forma le recomendó siempre salir un poco arreglada.

"Macarena Vélez tomó con sentido del humor el hecho de que la criticáramos acá por salir a encontrarse con la expareja de su actual novio, en unas fachas de mamacha que así no se va uno ni a comprar pan. No se lo tomó a pecho, no se lo tomó personal. Es un comentario, es lo que pienso, cuestión de gustos. Hasta Johana Cubillas se veía mejor trajeada que ella, la mirará y dirá '¿Por esto me cambiaste?'. Si vas a ver a la ex de tu marido, arréglate un poquito, cuestión de confianza y quererte un poco", expresó en el programa.