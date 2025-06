Erika Villalobos sobre relación oculta de Vanessa Terkes con Aldo Miyashiro: "Lo que no fue en mi año"

Vanessa Terkes causó revuelo en el mundo del espectáculo luego de una sorpresiva confesión sobre su pasado con Aldo Miyashiro. La actriz reveló en el programa ¡Habla, Chino! que mantuvo una relación sentimental con el conductor, hecho que generó múltiples reacciones en el ámbito artístico, especialmente por el contexto de la separación entre Miyashiro y Erika Villalobos tras una infidelidad. Ante esta inesperada revelación, Villalobos decidió romper su silencio y dar su opinión al respecto.

Erika Villalobos sobre Vanessa Terkes y Aldo Miyashiro

Durante el último episodio de Magaly TV: La Firme, Villalobos brindó declaraciones sobre la inesperada confesión de Terkes. Aunque no ocultó su incomodidad, aseguró que no le afectaba emocionalmente:

"Lo que no fue en mi año... No lo sé, pero ya no me importa porque ya no es mi tiempo", expresó con firmeza. Sus palabras dejaron entrever que, aunque le incomoda la situación, prefiere no profundizar en fechas ni especulaciones.