Érika Villalobos confiesa si perdonó a Aldo Miyashiro tras serle infiel con Fiorella Retiz: "Suéltenla"

La actriz Érika Villalobos se sentó en el podcast "La Linares" de Verónica Linares, donde habló de todo: su nueva relación, su futuro en la televisión y, por supuesto, la infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, que en su momento causó gran revuelo tras ser expuesta en "Magaly TV La Firme".

A pesar del escándalo mediático, la actriz dejó claro que no guarda rencor y respondió sin rodeos si ya perdonó a su exesposo.

Érika Villalobos revela si ya perdonó a Aldo Miyashiro

Érika Villalobos estuvo en el podcast "La Linares" de Verónica Linares y explicó por qué aceptó trabajar con su ex en la novela que protagonizaron juntos después del escándalo.

"Porque sí, porque es un trabajo. Mi trabajo es ser actriz. Lo que quiero que entiendan es que no odio a nadie. ¿Por qué no voy a hacer una novela con él si es una persona que ya conozco? No mezclemos papas con camotes. ¿Dónde está el problema de que yo trabaje con mi expareja?", señaló.

Una de las preguntas más esperadas llegó cuando Verónica Linares le preguntó si realmente había perdonado a Aldo Miyashiro.

"Sí, esa etapa ya pasó. Ustedes también tienen que soltarla. O sea, lo importante es que yo ya pasé por esa etapa. Suéltenla", dijo con firmeza.

Lo peor de la infidelidad para Érika

Para Érika, lo más difícil de la infidelidad de Aldo Muyashiro no fue la traición en sí, sino la exposición pública.

"La exposición fue lo peor. Lo otro lo puedes entender, pero lo que más importa es cómo se comporta la persona luego de haber cometido la falta", expresó. Incluso, reconoció que a lo largo de su vida ella también ha cometido errores. "Sí, o sea, la gente se equivoca. Es una mala decisión que tomas porque te agarró así. Y eso no te hace una persona de mier**... Ese es el problema, porque la confianza se pierde", confesó.

La actriz también se mostró incómoda con el hecho de que cada cosa que hacía en su vida terminaba relacionada con el escándalo.

"Si hubiera ganado una medalla de oro en jabalina, dirían 'Érika Villalobos ganó la medalla de oro en jabalina luego de que su esposo no sé cuánto con fulanita'. Así era todo. Lo peor no fue la infidelidad, sino que todo el mundo se metiera en algo que no sabían", destacó.

¿Se casaría otra vez?

Ahora que está en una nueva relación, surgió la duda sobre si estaría dispuesta a casarse de nuevo. Verónica Linares no dudó en preguntarle si tenía pensado volver a pasar por el altar.

"Sí, no tengo problema. O sea, yo no estoy en contra del matrimonio. Si me caso, bien, y si no me caso, también. No hay problema", afirmó.

También reveló que su pareja actual tiene ciudadanía estadounidense, por lo que si decidiera mudarse con él, casarse podría ser una opción. Con esta entrevista, Érika Villalobos demuestra que ha superado el pasado y está enfocada en su felicidad y sus nuevos proyectos.