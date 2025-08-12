Anthony Aranda confirma que Melissa Paredes está EMBARAZADA: "Amor, cuida al bebé"

Melissa Paredes celebró su cumpleaños número 35 el pasado 11 de agosto con una elegante reunión en su hogar, acompañada de Anthony Aranda. Sin embargo, lo que más llamó la atención terminó revelando que la actriz está embrazada, por lo que próximamente tendría un segundo bebé.

¿Melissa Paredes está embarazada?

La modelo acababa de regresar de un viaje a Cancún, donde había disfrutado de una celebración anticipada junto a su pareja y al llegar a Lima, fue sorprendida por sus familiares y amigos con una fiesta preparada con dedicación. La decoración y la comida destacaron, pero el detalle más emotivo fue la llegada de una piñata, un gesto que la tomó por sorpresa y que despertó sonrisas y nostalgia entre los asistentes.

La piñata se convirtió en el centro de la diversión cuando todos comenzaron a disputar los dulces. Melissa participó con entusiasmo, intentando quedarse con la mayor cantidad y en medio de la algarabía, disfrutandoterminó en el piso mientras todos reían, de un momento espontáneo y muy animado.

No obstante, fue durante esta escena que Anthony Aranda realizó un gesto que generó rumores sobre un posible embarazo. Sin que Melissa pareciera notarlo, él la cargó con cuidado, como intentando protegerla. Esta acción llamó la atención de los presentes, ya que el bailarín también afirmó que Melissa está en la dulce espera.

"¡Por eso te embarazaste!, ¡Cuidado con la embarazada!, Amor, cuida al bebé, qué tienes ", dijo Anthony mientras Melissa estaba recogiendo dulces en el piso.

El momento quedó registrado en un video que Anthony compartió en sus redes sociales. Las imágenes no solo mostraron la alegría del cumpleaños, sino también despertaron especulaciones entre sus seguidores. Así, una celebración familiar se convirtió en un hecho comentado ampliamente en medios y plataformas digitales.

La vez que Melissa dijo que quiere volver a ser madre

La actriz y el bailarín concedieron una entrevista a América Televisión en la que afirmaron que sus fanáticos desean verlos esperando un bebé, ya que hubo rumores de que Melissa estaba embarazada durante el Año Nuevo en las playas de República Dominicana.

"(Los fans) ya hasta me embarazaron en las vacaciones. Uno no puede comer un poquito más (...) La gente piensa que esto es una carrera, una competencia. ¡Qué graciosos!", dijo Melissa entre risas.

Asimismo, destacó que, en el momento en que esté embarazada, lo gritará a los cuatro vientos. Sin embargo, de momento no tienen planes de encargar un bebé, ya que están enfocados en proyectos laborales.

Por su lado, el bailarín indicó que le gustaría tener un hijo varón, aunque añadió que Melissa cambia de preferencias constantemente. "Ella es la más indecisa", señaló Anthony.

Melissa Paredes agregó que su pequeña hija, Mía, es la más emocionada por tener un hermanito, ya que hace amigos con facilidad. "Que sea lo que Dios quiera", comentó.

Es así que, la posible noticia de un embarazo ha convertido a Melissa Paredes y Anthony Aranda en tema de conversación. Aunque no existe confirmación oficial, el gesto captado en video ha desatado felicitaciones y curiosidad en redes sociales y medios de espectáculos.