Magaly Medina fulmina a Josimar tras revelaciones de la 'prima': "Le crece la nariz como a Pinocho"

Magaly Medina arremetió contra Josimar y le lanzó frases que ya están dando la vuelta en redes. Durante "Magaly TV La Firme", la conductora criticó con dureza al salsero por la forma en que manejó su versión sobre la llamada "prima" y no dudó en calificarlo como "mentiroso" y otros adjetivos, que según ella, lo describen.

Magaly Medina destruye a Josimar tras polémica con la 'prima'

Magaly Medina volvió a encender la polémica contra Josimar tras las revelaciones de la joven venezolana conocida como la 'prima' del salsero. En "Magaly TV La Firme", la conductora mencionó fotos y videos que, según ella, confirman que el salsero no solo mintió sobre su relación con esta mujer, sino que intentó ocultar la cercanía que tuvieron en Valencia.

"Hemos descubierto a la nariz más 'sinvergüenchona' de la salsa... Josimar se ha convertido en un mentiroso de esos que le crece la nariz como a Pinocho", lanzó Magaly en pleno programa.

Según contó la joven, Josimar la contactó por redes sociales, la invitó a su concierto en Valencia y, después, la llevó a un hotel. Allí ella tomó fotos y videos que luego ella entregó al equipo de Magaly como prueba.

Magaly fue directa: "No era ni prima, ni amiga, ni nada. Era alguien a quien él invitó, y nos ha mostrado pruebas... videos donde se nota claramente que llegaron juntos a un hotel, que estuvieron en una habitación y fotos muy íntimas que no podemos mostrar".

El escándalo de Josimar y su 'prima'

Todo comenzó cuando aparecieron imágenes de Josimar tomado de la mano con una mujer que no era su pareja actual, María Fe Saldaña. Al ser consultado, el cantante aseguró que era "su prima" y que la ayudaba para que no se caiga.

Pero la versión no convenció a la supuesta prima, quien se molestó porque él la negaba y, además, declaró a un portal que "no era su prototipo de mujer".

Esto llevó a que ella contara todo: "Nos ha dado fotografías y videos que evidencian que sí hubo una relación muy cercana", afirmó Magaly.

Comentarios ofensivos. La conductora reveló que la joven le mostró audios donde Josimar hablaba mal de María Fe.

"Típica de un comportamiento de hombre desleal, infiel y con rasgos narcisistas, el voltearle el pastel, porque María Fe cuenta que Josimar le dijo que la culpable de haberle puesto los cachos es ella misma... él le voltea el pastel... Creo que él necesita admiración constante... es lo que caracteriza a las personalidades narcisistas", señaló Magaly, criticando la actitud del salsero.

Ambas tuvieron una llamada, donde María Fe le cuenta a la 'prima' que el cantante incluso la llamó "gord* asqueros*". Esto la llevó a decidir mostrar todas las pruebas que tenía.

¿Intento de callarla?

Magaly contó que Josimar intentó persuadir a la joven para que no declare. Mostró en su programa pantallazos del chat donde se habrían referido a la mismísima Magaly Medina.

"Sí, es una m* esa vieja loca. Toda la vida fue así. Ella solamente. Por eso la critican, por burlarse siempre de las personas... Si tú me respondes, eso muere acá nada más", habría dicho él. Sin embargo, sus propias palabras ofensivas terminaron provocando que ella hablara. "Mira cómo la persuadía para que ella no nos dé declaraciones. Al final fue él con sus palabrotas tan feas, que la mujer terminó declarándonos y contándonos todo, como para que no quede duda alguna", comentó.

Finalmente Magaly, mencionó que ahora todo está en la cancha de María Fe, dejando en el aire la incógnita sobre qué pasará con la relación del salsero. Con estas pruebas y declaraciones, Magaly dejó claro que la imagen de "caballero" que Josimar intenta proyectar está más que cuestionada.