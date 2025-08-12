La táctica de Josimar para no ser descubierto, según su 'prima': "Pidió foto casi besándonos con su primo"

Un nuevo escándalo salpica a Josimar. En "Magaly TV La Firme", la venezolana Verónica González, conocida como la 'prima' del salsero y con quien habría tenido un romance, contó una extraña petición que él le habría hecho para "cubrirse las espaldas".

La 'prima' de Josimar revela táctica para no despertar sospechas

Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Una joven venezolana, identificada como Verónica González, contó en "Magaly TV La Firme" que el salsero le habría pedido algo muy extraño para evitar sospechas sobre su relación. Según contó, el cantante quiso que ella posara junto a su primo de una manera muy comprometedora.

"Me pidió el favor de tomarme una foto con su primo, casi besándonos, para poder mandársela a su hija, a su tía, no sé a quién", dijo Verónica en exclusiva para el programa de Magaly Medina.

La joven contó que en un primer momento no quiso acceder a esta petición, pero el intérprete de "La Protagonista" insistió hasta convencerla.

"Hazlo por ti, por mí", fue lo que ella cuenta que le dijo Josimar para que aceptara. Finalmente, la 'prima' de Josimar accedió a tomarse la foto: "Y bueno, yo me tomé la foto con el primo. O no sé si será su primo, de verdad, no lo sé".

Recordemos que, hace unos días, el cantante había asegurado a Instarándula que la mujer con la que fue visto tomado de la mano era 'su prima'. Sin embargo, Verónica lo desmintió y aseguró que esa versión era solo una fachada.

En la entrevista, Verónica confirmó que sí hubo cercanía con el cantante e incluso un encuentro íntimo en un hotel, algo que ya había sido comentado antes en el mismo programa. Con esto, la historia de la 'prima' perdió toda credibilidad.

Duros comentarios contra María Fe

Pero eso no fue todo. La venezolana presentó un audio en el que Josimar habla mal de su expareja, María Fe Saldaña, y de la familia de ella.

"Yo soy el eje de toda mi casa, viven con lujos por mí, su mamá vive en mi casa, no trabaja, ella no trabaja ni mier..., ella vive conmigo en Miami, ella vive en mi mansión, ella vive en mi casa, ella vive ahí conmigo. Me estoy dando cuenta que la mujer que supuestamente amo o que quiero le doy de todo", se escucha decir al cantante.

Estas palabras han generado indignación, pues María Fe es la madre de su hija y hasta hace poco mantenían una relación sentimental.

La respuesta de Josimar. Tras la difusión de este testimonio y los audios, Josimar decidió pronunciarse en redes sociales.

Sin dar nombres, envió un mensaje que parecía aludir directamente a la polémica: "Si quieres dime mujeriego".

Aunque no entró en más detalles, sus palabras han dejado claro que no piensa quedarse callado, a pesar de la ola de críticas que enfrenta.

Este nuevo escándalo suma un capítulo más a la agitada vida del "Rey de la salsa perucha", que ahora enfrenta no solo acusaciones de infidelidad, sino también cuestionamientos por sus formas de "tapar" lo que pasa en su vida privada. Mientras tanto, Verónica González, la 'prima' de Josimar, ha dejado en claro que no tiene miedo de contar su versión, y sus declaraciones han encendido aún más la polémica.