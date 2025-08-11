'Prima' de Josimar confiesa que tuvo un encuentro privado con el cantante: "Fue de unas horas"

Desde que Verónica González salió a revelar que no era la 'prima' de Josimar, se ha desatado toda una polémica en la relación del salsero. Ahora, la joven afirmó que sí habría tenido intimidad con el cantante peruano y agrega que decidió contarle todo a detalle durante una llamada a María Fe Saldaña.

La 'prima' de Josimar afirma que tuvieron intimidad

Durante el programa 'Ponte en la cola', la joven Verónica González se comunicó con los conductores para contar su verdad. Es así como reafirma que tuvo una relación íntima con Josimar durante su estadía en España. Además, comenta que debido a su forma de actuar del salsero, decidió a guardar pruebas para probar todo.

"Hemos tenido una relación íntima de pocas horas y hasta nos conocimos, fuimos a un hotel, a su concierto y hubo ese 'feeling', ese coqueteo. Me prometió cosas, me dijo cosas que a mí no me parecieron. 'No, yo tengo que tomar cartas' y empecé a guardar pruebas, actualmente me está acusando de extorsión y no es así", expresa en vivo la venezolana.

Así mismo, cuenta que Josimar le dijo que estaba soltero y tras ser emitidas las imágenes juntos en España salió a la luz María Fe Saldaña, le reclama. Ante ello, el salsero le dice que le había entendido mal y que solo no había hablado con su pareja durante una semana.

Sobre conversación con María Fe Saldaña

La joven también contó detalles que conversó con María Fe Saldaña durante una llamada realizada el sábado. Una amiga se habría contactado con ella por su Instagram y le pidió su número para que la pareja de Josimar le llamara, concretándose una comunicación de aproximadamente 18 minutos.

"Me dijo que lo conocía y me creía que obviamente no lo estaba extorsionando (...) Le describí cosas personales de él íntimamente a María Fe. Me pide que no salgan los audios de él conmigo porque van a hablar mal de ella porque es una persona pública. En el audio (de la llamada con Saldaña) sale 'te creo'", expresa la chica durante el programa en vivo.

Durante esta entrevista, la 'prima' de Josimar también comenta que contó a María Fe Saldaña todo lo que habló el cantante sobre ella y su familia. Además, Verónica González agrega que el cantante la invitó para viajar a Milano ya que tendría cuatro días libres entre sus conciertos para que puedan pasarlo juntos.

En resumen, Verónica González afirmó que habría tenido intimidad con Josimar y agregó que decidió contarle todo durante una llamada a María Fe Saldaña. De esta forma, se abre un nuevo capítulo en este mediático escándalo.