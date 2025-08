Melissa rompe su silencio tas condena a su exsuegro, Jorge Cuba: "No soy parte de esa familia"

Melissa Paredes reapareció en televisión para referirse brevemente a la condena que recibió Jorge Cuba, padre de su exesposo Rodrigo 'Gato' Cuba. El exviceministro de Comunicaciones fue sentenciado a 21 años y 8 meses de prisión efectiva por su participación en actos de corrupción relacionados al caso en el gobierno de Alan García.

Melissa Paredes marca distancia de la familia Cuba

En una entrevista exclusiva para el programa "Amor y Fuego", Melissa fue consultada por la condena de Jorge Cuba en el marco del caso Metro de Lima, vinculado a la constructora Odebrecht. Ante la pregunta de si tenía conocimiento de las acciones ilícitas de su exsuegro, la actriz se limitó a deslindar responsabilidades, asegurando que ya no forma parte de la familia.

"Prefiero no opinar del tema y no es algo que me compete a mí, no soy parte de esa familia, así que prefiero no opinar del tema", respondió con firmeza.

Paredes dejó claro que no tiene intención de involucrarse en temas judiciales que no le corresponden y que mantiene su enfoque únicamente en su vida actual. Asimismo, aclaró que no ha conversado con Rodrigo Cuba sobre la sentencia de su padre, y reiteró su postura de mantenerse al margen.

"De verdad que yo no tengo nada que opinar en ese tema, no pienso hablar de ese tema, no pienso dar ni media opinión ni nada", agregó. Finalmente, resaltó que su prioridad sigue siendo la buena relación con el padre de su hija: "No, no, todo bien con el papá de mi hija. Estamos 2025, todo bien", concluyó.

Melissa Paredes le grita al 'Activador'

Melissa Paredes y Anthony Aranda se volvieron virales en TikTok debido a un video en el que la actriz le grita a su esposo, mientras que la reacción de él dejó sorprendidos a todos. El video generó controversia en los comentarios, ya que muchos tildaron de tóxica a Melissa, pero otros entendieron que se trataba de un simple video de humor.

"Cuando le dices 'cálmate, no es para tanto' y claramente ella está súper calmada", se lee en la descripción del video que publicó la exconductora de 'América Hoy'.

Lo más sorprendente fue la reacción del bailarín, quien en todo momento se mostró tranquilo y hasta sonriente, ya que entendía que el video era simplemente humor. Sin embargo, no todos lo tomaron así, ya que muchos internautas expresaron su desconformidad en los comentarios.

"Cuando nos dicen 'cálmate' y claramente no nos calmamos, peor nos encienden", "Qué buena actriz, me sorprendió hasta el final... jajajaja, no puedo con su girada de nuca", "Yo solo espero encontrar un Anthony en mi vida", "Entre broma y broma, la verdad se asoma", fueron algunos de los comentarios.

Melissa Paredes dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en los problemas legales que afectan al padre de su expareja, Jorge Cuba. Con firmeza marcó distancia de la familia Cuba y prefirió seguir con su vida junto a su pareja.