Precio del DÓLAR HOY, 24 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa bajo la lupa de inversionistas y ciudadanos, pues el comportamiento del dólar siempre genera expectativas en la economía local. Este domingo, la moneda extranjera muestra una ligera variación frente a la jornada anterior, donde ocurrió un hecho poco usual: la compra y la venta alcanzaron el mismo valor.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica hoy en S/ 3.518 para la compra y S/ 3.526 para la venta. Este cambio rompe con la paridad observada el sábado, cuando ambos precios coincidieron, generando sorpresa entre los usuarios que realizan operaciones cambiarias de forma cotidiana.

La diferencia registrada este domingo vuelve a marcar la brecha habitual entre compra y venta. Analistas explican que lo ocurrido ayer fue un ajuste técnico de cierre de semana, en el que la oferta y la demanda coincidieron de manera puntual. Con el inicio de la nueva jornada, el mercado retornó a su comportamiento normal, mostrando nuevamente un ligero margen entre ambos valores.

Para los ciudadanos, la variación puede parecer mínima, pero en operaciones empresariales o financieras sí representa un impacto. Un centavo de diferencia puede significar montos importantes en balances de importadoras y exportadoras. Por ello, la expectativa es que el dólar se mantenga estable, aunque no se descartan leves movimientos relacionados con factores externos, como las decisiones de la Reserva Federal o los mercados internacionales.

Los especialistas recomiendan a quienes planean operaciones de cambio en sumas elevadas mantenerse atentos a la evolución diaria del billete verde. Cada ajuste, por pequeño que parezca, puede influir en la economía personal, empresarial y nacional, confirmando la relevancia de seguir de cerca la cotización del dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este domingo 24 de agosto de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que antes revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y sacarle el mayor provecho a tu plata

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar estas fuentes confiables para conocer el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

De esta manera, el dólar en Perú mostró hoy un ajuste que rompe con la paridad vista el sábado. Aunque la variación es mínima, evidencia la dinámica del mercado y la importancia de seguir su evolución diaria para decisiones financieras y operaciones comerciales.