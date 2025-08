¿Problemas en la relación? Melissa Paredes aparece gritándole a Anthony en TikTok: "No es para tanto"

Melissa Paredes y Anthony Aranda se volvieron virales en TikTok debido a un video en el que la actriz le grita a su esposo, mientras que la reacción de él dejó sorprendidos a todos. El video generó controversia en los comentarios, ya que muchos tildaron de tóxica a Melissa, pero otros entendieron que se trataba de un simple video de humor.

El matrimonio siempre ha demostrado tener mucha química, especialmente para hacer contenido en redes sociales, ya que frecuentemente realizan parodias o aparecen bailando los temas del momento. Sin embargo, esta vez fueron un poco más allá y grabaron un video gracioso en el que Melissa simula gritarle.

"Cuando le dices 'cálmate, no es para tanto' y claramente ella está súper calmada", se lee en la descripción del video que publicó la exconductora de 'América Hoy'.

Lo más sorprendente fue la reacción del bailarín, quien en todo momento se mostró tranquilo y hasta sonriente, ya que entendía que el video era simplemente humor. Sin embargo, no todos lo tomaron así, ya que muchos internautas expresaron su desconformidad en los comentarios.

"Cuando nos dicen 'cálmate' y claramente no nos calmamos, peor nos encienden", "Qué buena actriz, me sorprendió hasta el final... jajajaja, no puedo con su girada de nuca", "Yo solo espero encontrar un Anthony en mi vida", "Entre broma y broma, la verdad se asoma", fueron algunos de los comentarios.