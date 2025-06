Antonio Pavón rompe su silencio sobre posible embarazo de Sheyla Rojas: ¿Qué dijo?

Desde hace varios meses circula el rumor de que Sheyla Rojas estaría esperando un hijo de su actual pareja, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, más conocido como 'Sir Winston'. Aunque ni la modelo ni su pareja han confirmado esta versión, los comentarios no han cesado. Por ello, durante su reciente visita a Lima, Antonio Pavón, padre del hijo de Sheyla, fue consultado sobre el tema.

El torero español, quien comparte un hijo con Sheyla Rojas, brindó declaraciones al programa 'Amor y Fuego', donde abordó no solo su vínculo con la modelo, sino también lo que piensa sobre una posible ampliación de la familia.

Ante la consulta directa sobre si Sheyla estaría esperando un hijo con 'Sir Winston', el torero negó tener conocimiento al respecto, pero señaló que no le molestaría en absoluto y que estaría feliz por su hijo Antoñito.

"No, que yo sepa no está embarazada, yo la vi delgada y fuerte. Ella es deportista... y si no, la llamaría para preguntarle, pero creo que no, que fueron rumores y que no llegó a más", dijo. Además, agregó con entusiasmo: "Me encantaría que Antoñito tenga un hermanito o hermanita mexicana".