Antonio Pavón y su novia Joi Sánchez quieren ser padres: "Una hermanita para Antoñito"

El español Antonio Pavón que fue famoso en Perú cuando se volvió pareja de Sheyla Rojas y tuvieron un hijo juntos llamado Antoñito. Tras terminar su relación, el torero inició su vida amorosa con Joi Sánchez y después de muchos años de relación, han decidido que quieren ser padres.

Hace más de cinco años, Antonio Pavón y Joi Sánchez han iniciado una bella relación en España. Por medio de sus redes sociales, han compartido muchos momentos juntos desbordando amor y siempre al lado de Antoñito. Con el tiempo han formado una bella familia.

En el programa de Magaly Medina, el torero llegó para una entrevista con su novia Joi Sánchez. Durante el segmento, contaron cómo va su relación y han ido cumpliendo cada uno de sus proyectos juntos y confesaron que ya desean hacer crecer la familia.

"Yo creo que es una decisión que hemos tomado los dos porque todo ha sido paso a paso. El primer objetiva era tener la casita que ya la tenemos y ahora hemos dicho, venga un niño o niña, si Dios quiere. Me gustaría que mi niña viva la unión de los padres y digo porque no primero padres, y luego nos casamos. Es algo que se le quedaría toda la vida, que el niño vea ese amor de los padres", expresó.

Así mismo, la novia del torero comentó que como ya tienen a Antoñito, desean tener una hijita y que incluso, el hijo del español ha expresado que quiere una hermanita. Además, contaron que están considerando ir a una clínica de fertilidad para que puedan tener una mayor probabilidad de que tengan una niña, y para que goce de buena salud.

Luego, Antonio Pavón comenta: "A mí me hace ilusión que nazca acá en Perú. Antoñito se siente orgulloso de ser peruano". Por su parte, su novia agrega que ama a los niños: "Hemos pensado que con uno es suficiente, un solo bebé. Yo amo los niños, me encantan los niños, siempre me quedo con los sobrinos".