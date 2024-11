¡Indignada! Magaly Medina 'cuadró' a Dalia Durán tras defender a John Kelvin por denuncia de Glenda

En una reciente edición de 'Magaly TV La Firme', la cubana Dalia Durán se comunicó por teléfono con Magaly Medina para hablar sobre la denuncia por agresión presentada por Glenda Rodríguez en contra de John Kelvin, ex pareja de la modelo cubana.

Ante ello, Magaly Medina no se contuvo y encaró a Dalia Durán por defender al cantante de cumbia pese a las pruebas en su contra. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

A pesar de las serias acusaciones en su contra, Dalia Durán optó por defender a John Kelvin y minimizar el incidente, cuestionando la credibilidad de las declaraciones de Glenda Rodríguez y señalando la falta de pruebas evidentes de la supuesta agresión. Durante su intervención, Durán comparó su propia experiencia con la de Rodríguez y puso en entredicho el relato de la bailarina al destacar la ausencia de marcas visibles en su rostro.

"¿Le has visto un golpe en la cara? Porque se sacó los piercings y la pintaron un poquito ya es la gran dama, cuando yo me he sentado ahí mis golpes eran visibles... nadie podía decir' a ella no le hicieron esto'. Cuando yo me senté ahí, yo lloré y lloré porque era mi sentir. Ayer ni una lágrima le salió a esa señora", dijo en un inicio la ex pareja de John Kelvin causando el asombro de Magaly Medina.