Brunella Horna admite que no le gustan hombres guapos y Giselo la trolea con su esposo: "¿Richard es divertido?"

Brunella Horna dejó a todos sorprendidos durante una emisión reciente de "América Hoy" cuando confesó en vivo que no le gustan los hombres guapos. En una charla con sus compañeros, la modelo reveló que para ella lo más importante en un hombre no es la apariencia, sino su personalidad y carisma.

Sin embargo, esta confesión fue acompañada de divertidas bromas por parte de los conductores del programa, quienes no perdieron la oportunidad para trolearla un poco.

Brunella Horna acepta que no le gustan los hombres guapos

El tema surgió cuando la conductora Milena Zárate habló en "América Hoy" sobre cómo algunas mujeres atractivas suelen elegir parejas que no necesariamente destacan por su belleza. Para ejemplificar, mencionó el caso de Pamela Franco y Christian Cueva, quienes han hecho de su relación un ejemplo de cómo el carisma y la buena onda pueden atraer a una persona, más allá del físico.

Brunella Horna, al ser preguntada sobre qué le atrae de un hombre, no dudó en ser sincera, resaltando que prefiere a un hombre por su personalidad y conocimiento por encima de su apariencia física.

"A mí los bonitos nunca, los rubiecitos, blanquitos no me gustan. Que tengan su simpatía, el hombre te conquista por cómo es, que sea divertido, que tenga tema de conversación y temas en común, eso te va a llamar de una persona", mencionó Brunella.

Giselo trolea a Brunella

Aunque su respuesta fue clara, sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad de trolearla. El popular Giselo, conocido por sus bromas y comentarios irónicos, sorprendió con una peculiar pregunta a Brunella.

"¿Richard es divertido?", dijo Giselo. Esta pregunta, cargada de humor, hacía referencia al hecho de que Brunella misma había mencionado que no se fijaba en la apariencia física, por lo que Giselo sugirió que, tal vez, su esposo Richard Acuña no era tan "guapo" en el sentido tradicional.

Brunella no se quedó callada y, con una sonrisa, devolvió la broma: "¿Paolo, no mucho, no?", haciendo referencia al representante de Edson, Paolo, insinuando una situación similar. La conversación continuó con Milena Zárate pidiéndole que fuera sincera, lo que provocó más risas. "Ya Brunella, no te hagas la loca", le dijo entre risas.

A pesar del tono de broma, Brunella no pareció encontrar graciosa la situación, manteniendo una actitud más seria.

Sin embargo, aclaró que su esposo Richard es "muy divertido", lo que reafirmó que para ella, el sentido del humor y la personalidad son aspectos más importantes que la apariencia física en una pareja.

Este divertido momento en "América Hoy" dejó claro que Brunella valora más los aspectos internos de una persona que su imagen externa. A lo largo de la charla, también se reafirmó su relación con Richard Acuña, quien ha sido el centro de atención en varias ocasiones, tanto por su vida política como por su relación con la modelo.

Aunque la farándula a menudo pone el foco en el físico de las parejas, Brunella demostró que lo que realmente importa en una relación es la conexión emocional, el respeto y la diversión compartida, algo que su esposo Richard Acuña parece tener en abundancia. Así, Brunella Horna cerró la conversación con una reflexión sobre los valores importantes en una relación, más allá de lo superficial.