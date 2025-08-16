De chico reality a empresario en Dubái: Modelo peruano ahora conquista pasarelas de lujo

Un joven que apareció en el reality "Bienvenida la Tarde", se convirtió en modelo internacional y empresario en Dubái. El paso del ex chico reality Dani Peña por la televisión local no fue muy sonado, pero con esfuerzo logró abrirse camino fuera del país.

De chico reality a empresario en Dubái

El nombre de Dani Peña quizá no brilló mucho cuando apareció en "Bienvenida la Tarde", aquel reality juvenil que conducían Laura Huarcay, Alfredo Benavides y Carlos Vílchez. Sin embargo, lo que no logró en la televisión peruana, hoy lo está consiguiendo a lo grande en el extranjero.

Dani se reinventó y ahora desfila para marcas como Armani, Dior, Fendi y Louis Vuitton, además de trabajar en exclusivos eventos privados en Dubái y Europa.

"Me fui de Perú y estuve viviendo en muchos países antes de llegar a Dubái. Primero me fui a Chile, después de Chile a Argentina, luego a México, España, Portugal, Tailandia y en la India me quedé como 2 años y medio", contó a "Magaly TV La Firme".

Una vida de sacrificios. Desde los 16 años se metió al modelaje, pero tras la televisión local se refugió en los gimnasios como instructor fitness. Nunca abandonó su sueño de pasarela y empezó a tocar puertas fuera del país.

"Yo mismo busqué mi contrato con una agencia en Rumanía y esa agencia fue el contacto para que yo llegue a modelar en India. El idioma para mí no es una barrera. Hoy el inglés es mi segundo idioma y lo hablo como el español, la verdad. Lo aprendí solo", aseguró.

Ese esfuerzo lo llevó a convertirse en un modelo internacional, trabajando en París, Madrid, Arabia Saudita y Qatar.

Lujo y negocios en Dubái

Hace casi cuatro años llegó a Dubái, donde la moda y el lujo son pan de cada día. Allí trabajó con marcas de lujo y en desfiles.

"Yo cuando me mudé a Dubái, digamos que las marcas de lujo aquí se trabajan bastante. He trabajado con Dior, con Fendi y estuve en un desfile para Adidas en Arabia Saudita", comentó emocionado.

Pero su historia no termina en las pasarelas. Hoy, Dani Peña también genera ingresos como influencer y empresario.

"Ahora estoy justo a punto de abrir mi propia empresa en Dubái. Mi plan es ir a Perú y hacer scouting de personas que tengan talento. He creado un food blog donde hablo sobre restaurantes y hoteles de lujo, y ellos me pagan por ir", reveló.

Grandes ingresos, pero con esfuerzo. Aunque en redes parece glamour total, Dani también habla de la otra cara de la moneda.

"Puedes llegar a ganar muchísimo dinero, como también poco. En algún momento he llegado a ganar quizás 50,000 o 60,000 soles por un día de trabajo, pero créanme que Dubái también es bien caro", confesó.

De vivir con roommates hoy disfruta de un departamento propio en pleno centro de la ciudad, demostrando que el trabajo duro da frutos.

Por su parte, Magaly Medina resaltó el crecimiento profesional de un joven modelo peruano que ha logrado abrirse camino en distintos países.

Primero se estableció en India durante un par de años y, más adelante, se trasladó a Dubái, donde no solo continuó con su carrera en el modelaje, sino que también inició una faceta como influencer. Para la conductora, este avance refleja lo lejos que ha llegado con esfuerzo y dedicación.

Del Callao al Medio Oriente, Dani Peña demuestra que con disciplina y constancia los sueños se cumplen. Hoy, como modelo internacional y naciente empresario en Dubái, es ejemplo de superación y orgullo peruano en las pasarelas más exclusivas del mundo.