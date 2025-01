Paula Manzanal celebra la compra de su primera propiedad en Dubái: "Luego de tanto esfuerzo"

Paula Manzanal, figura reconocida por su trayectoria en los realities y su influencia en redes sociales, ha dado un gran paso en su vida al adquirir su primera propiedad en Dubái. Llena de orgullo y emoción, la modelo compartió con sus seguidores este logro significativo, resaltando el arduo trabajo y la dedicación que la llevaron hasta aquí.

La publicación iba acompañada de un video en el que se la ve junto a su pareja, mostrando su nuevo departamento con una impresionante vista de la ciudad. Aunque no dio muchos detalles sobre el lugar, la alegría y emoción eran claras en su rostro. Para Paula, este logro es la recompensa a años de trabajo y esfuerzo.

De chica reality a empresaria. La adquisición de esta propiedad en Dubái es un claro reflejo del éxito que Paula ha alcanzado con su trabajo y dedicación. Desde sus inicios como parte de un reality show, hasta su constante presencia en redes sociales, Paula ha sabido aprovechar su fama para avanzar en su carrera.

Hoy, no solo es conocida como una personalidad de la farándula, sino también como una mujer de negocios que está logrando sus objetivos.

Paula ha alcanzado una meta que muchos sueñan, y lo ha logrado a su manera. La compra de una propiedad de lujo en Dubái es solo un ejemplo de cómo su trabajo ha dado frutos. La modelo se siente agradecida por el apoyo de su familia y su pareja, con quienes disfruta de cada logro.

Esta propiedad en Dubái llega en un momento de gran felicidad para Paula Manzanal. Actualmente, la modelo está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia. Recientemente, viajó a Tailandia con su nuevo amor, el padre de su segunda hija.

En sus redes sociales, Paula compartió lo feliz que estaba con este viaje, describiéndolo como "uno de los viajes más locos de mi vida junto a mi partner in crime, l' amour de ma vie, padre de mi pequeña Bella". Además, no dejó de mencionar su primer tatuaje junto a él, diciendo en tono de broma: "mamá no me mates".