Conocida conductora de TV revela en plena transmisión que su esposo le fue infiel: "Me lo negaba todo"

Vivian Cepeda, la reconocida conductora de televisión mexicana, ha dejado a todos sorprendidos con una desgarradora confesión.

En plena transmisión en vivo del programa "Es Show", la presentadora compartió detalles íntimos de su vida personal, revelando que su esposo le fue infiel después de nueve años de relación. Esta impactante revelación se ha vuelto viral en redes sociales, generando miles de reacciones de apoyo.

"Quiero confesar que me engañaron después de nueve años de relación. Él me lo negaba todo, pero la tipa me mandaba pruebas", contó Vivian, visiblemente afectada pero decidida a ser honesta con su audiencia.