Alejandra Baigorria vacaciona en Noruega pero confiesa que no tolera el frío extremo: "Me duele todo"

Alejandra Baigorria llevó hasta Noruega a su prometido Said Palao con la intención de ver las auroras boreales por primera vez en sus vidas. Sin embargo, la rubia pasó un mal momento, ya que las temperaturas extremas casi la indisponen a continuar con sus actividades.

La empresaria documentó su travesía por el país nórdico y, en determinado momento, mostró que estaba a una temperatura de -6 °C. Esto comenzaba a afectarle, ya que el frío penetraba en sus huesos, pese a la gran capa de ropa que llevaba puesta.

"Esto es inconcebible, estamos a -6° y, literal, a mí me duelen los dedos. Esto no es lo mío. Nunca había estado así y dicen que mañana vamos a ir a ver las auroras boreales, y podemos llegar a -13°. No sé cómo me voy a abrigar", dijo Alejandra en sus historias.