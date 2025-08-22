RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Mark Vito niega infidelidad y le desea lo mejor a Keiko Fujimori: "Ojalá encuentre un buen chico"

Tras las recientes declaraciones de la política sobre supuestas infidelidades en su matrimonio, el tiktoker aseguró que su relación finalizó en buenos términos y expresó buenos deseos para su ex.

Mark Vito niega infidelidad a Keiko Fujimori y le desea lo mejor. (Composición: La Karibeña)
22/08/2025

La farándula peruana se sacudió tras las declaraciones de Keiko Fujimori sobre su matrimonio con Mark Vito Villanela, revelando que el ahora tiktoker le habría sido infiel durante los casi 20 años que compartieron juntos. Ahora, el exesposo de la política rompió su silencio y respondió directamente a las acusaciones, asegurando que nunca la engañó.

Mark Vito niega haber sido infiel a Keiko Fujimori

En una reciente emisión de "Todo se Filtra", Mark Vito fue consultado sobre las declaraciones de su Keiko Fujimori en el podcast de Magaly Medina. El tiktoker prefirió mantener la calma y evitar profundizar en el tema, asegurando que su relación terminó en buenos términos.

"Yo no voy a pisar el palito, más bien quiero llevar la fiesta en paz. Hemos terminado en buenos términos, no voy a mencionar ningún comentario al respecto. No voy a hacer ningún comentario sobre esta declaración", afirmó.

A pesar de no entrar en detalles sobre la supuesta infidelidad, Mark Vito sorprendió al hablar de su presente personal. El exesposo de Keiko Fujimori aseguró sentirse en su mejor momento y expresó buenos deseos hacia su exesposa:

"Me siento en mi prime. Espero que ella también esté en su prime. Ojalá encuentre un buen chico, porque no solo lo merece, sino también por nuestras hijas", comentó.

Planes de boda con su nueva pareja

Mark Vito también aprovechó la oportunidad para hablar de su nueva relación con la empresaria Leslie Echavarría. Tras meses de haber confirmado su ruptura con la tiktoker Sofía Chirinos, ahora planea casarse con Leslie en una ceremonia que se realizará en Huancayo, tierra natal de la joven.

Durante su participación en el programa, Leslie Echavarría se refirió a las recientes declaraciones de Keiko Fujimori y aseguró que confía plenamente en su pareja. La empresaria prefirió enfocarse en el presente y evitar distracciones por comentarios externos.

"Estoy contenta en mi relación, nos llevamos muy bien, tenemos mucha confianza. Confío en mi pareja, estoy enfocada en el presente y prefiero evitar estresarme por lo que pueda pasar en un futuro. Ahorita estamos felices y enfocados", indicó.

Con estas declaraciones, Mark Vito busca aclarar su postura frente a la polémica infidelidad y proyectar una imagen de estabilidad junto a su nueva pareja. Mientras tanto, la farándula sigue pendiente de cada detalle del exmatrimonio y de los próximos pasos de ambos, en un contexto donde los recuerdos del pasado se mezclan con los planes presentes y futuros del tiktoker.

