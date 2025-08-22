Keiko Fujimori revela presunto coqueteo con Gabriel Calvo, pero él la 'chotea': "La traté con cariño"

Keiko Fujimori se presentó en el podcast de Magaly Medina y, en cierto momento, contó que el actor Gabriel Calvo habría coqueteado con ella hace poco, cuando se reencontraron. Sin embargo, el actor salió al frente para desmentir este rumor y pidió respeto para él y para su hijo, que es menor de edad.

Keiko evidencia coqueteos con Gabriel Calvo

La lideresa de Fuerza Popular confesó que la ruptura con Mark Vito la afectó mucho, ya que llevaban mucho tiempo de matrimonio. Sin embargo, aseguró que tras separarse ha recibido muchas propuestas de diferentes hombres que la invitan a salir o pretenden conseguir su número para entablar una relación.

Magaly no tardó en poner un nombre sobre la mesa y mencionó al actor Gabriel Calvo, a lo que Keiko respondió que es muy distraída con los detalles, pero que hace poco, cuando se reencontraron, notó cierto interés.

"Tuve una entrevista con Gabriel Calvo y yo sentía que me trataba con mucho cariño . Luego he visto otras entrevistas posteriores en donde a él lo estaban fastidiando y veo con detenimiento algunos detalles...", dijo.

Enseguida, Keiko aseguró que el actor es un hombre muy atractivo, y Magaly le preguntó si tendría una cita con él, pero Keiko se rehusó a contestar. "Esa pregunta no la voy a contestar", respondió.

Gabriel Calvo chotea a Keiko

Esta mañana, Gabriel utilizó varios minutos de su programa de streaming Nadie se salva para hablar del tema y, lejos de tomarlo con humor, se mostró muy serio y aclaró que no tiene interés romántico en Fujimori, y que su encuentro hace poco fue muy cortés.

"No tendría que opinar sobre la opinión de otra persona en torno a mí. La que dijo que yo estaba coqueteando fue Magaly, no ella. Dice que la traté con cariño y a todas las personas que van a mi programa de cocina las trato con cariño y con afecto porque es como si las invitara a mi casa. Ayer estuvo Celine Aguirre y también la traté con mucho cariño", indicó.

En esa misma línea, Gabriel precisó que conoce a Keiko desde hace 16 años y que siempre que se han encontrado se saludan de forma muy amable. Además, la vez que la invitó a su programa de cocina no fue la excepción, motivo por el cual la pasaron muy bien.

Finalmente, pidió a todos tener cuidado con lo que se dice en redes sociales y respeto para su hijo de 11 años, quien podría haberse confundido por los titulares y videos que circulan sobre él en Internet.

"Quiero tomar este tema con mucha tranquilidad. Tengo un hijo de 11 años que entra a TikTok y no quiero que se vea afectado, preferiría no incentivar esto por la tranquilidad de mi hijo", sentenció.

Es así que, el cruce de declaraciones entre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo generó gran revuelo en redes sociales. Mientras ella confesó sentirse halagada por su trato, él lo negó categóricamente, resaltando que solo fue cordialidad y pidiendo respeto por su hijo.