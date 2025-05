Mark Vito sorprendió a su pareja Leslie con una romántica cena: "Me dijo que sí"

Desde hace unos años, Mark Vito que era conocido por ser el esposo de Keiko Fujimori, pasó a convertirse en influencer después de su divorcio. Aunque estuvo saliendo con jovencitas, al parecer ya estaría listo para una relación formal con su nueva pareja.

El pasado 21 de mayo, el influencer Mark Vito realizó una bella sorpresa a su pareja Leslie Echevarria. A través de sus redes sociales, el estadounidense compartió un video donde le dedica un romántico mensajea la joven maestra y se muestra como tienen una romántica cena frente a la playa, donde el lugar está lleno de una rosas con una decoración con velas.

En la publicación del video, se puede observar como el 'gringo' comparte la fecha de '21/05/20250'. Esta fecha indicaría el día oficial en que inician como pareja y ya no salientes. Al parecer, el influencer estaría muy enamorado de su pareja, una maestra de inglés que enseña por TikTok y por medio de una app.

"Me abrazaste y me di cuenta que había tenido frío toda la vida. Como te explico que nunca sentí esa clase de calorcito. Cómo te explico que me reinicias en segundos. Como me perdono haber perdido toda una vida sin esta sensación", se observa el mensaje en el video y en otra publicación escribió: "Me dijo que Sí".