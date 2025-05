¿Está en Perú? Isabella Ladera y Hugo García publican fotos en el mismo lugar y crecen rumores de romance

Hugo García ha estado disfrutando de una vida más relajada y viajera tras alejarse de la televisión. En medio de sus aventuras por el extranjero, el exchico reality ha sido vinculado con la influencer venezolana Isabella Ladera, luego de aparecer con lo que sería la mascota de ella. Ahora, una nueva coincidencia en sus redes sociales ha vuelto a desatar especulaciones sobre un posible romance .

¿Coincidencia o escapada juntos en Perú?

Durante los últimos días, Hugo García compartió una imagen disfrutando de una cerveza con palmeras y playa de fondo, lo que parecía ser una postal más de sus habituales viajes. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, casi al mismo tiempo, Isabella Ladera subió una foto desde un lugar muy similar, acompañada de un emoji de corazón marrón.

Las similitudes en las imágenes dispararon las alarmas de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a sospechar que estaban juntos.

No obstante, las especulaciones fueron contrastadas por el tiktoker Ric La Torre, quien afirmó que Hugo fue visto jugando vóley con amigos en las playas de Colán, en Piura, y que no había señales de Isabella. Además, aseguró que la venezolana no puede salir de Estados Unidos, lo que pondría en duda una supuesta visita al Perú.

"Hugo García fue captado jugando vóley en Colán y supuestamente se dice que Isabella no puede salir de Estados Unidos. Entonces, qué raro, ¿se prestarán para este show? ¿Será que es un romance a la vista?", comentó el influencer.

Isabella Ladera responde sobre posible romance con Hugo García

Los rumores de un posible romance comenzaron cuando algunos seguidores notaron que Hugo García publicó una foto en la que aparece con un perrito en brazos mientras estaba en un restaurante. Lo curioso es que ese mismo perrito habría aparecido en un video previo de Isabella Ladera. Esta coincidencia hizo explotar los comentarios en redes sociales.

Una usuaria fue directa al grano y le escribió a la influencer: "¿Qué hay con Hugo García? Cuéntanos todo, Isa". Ante eso, Isabella respondió sin pelos en la lengua: "Dios mío, déjenme tener amigos en paz".

Pero ahí no quedó la cosa. Según el tiktoker Ric La Torre, Hugo e Isabella coincidieron en un evento de Fórmula 1 en Miami, donde también estuvieron otros influencers como Austin Palao. A esto se le suma que ambos ya se siguen mutuamente en Instagram y han intercambiado comentarios cariñosos. Incluso, Hugo ha reaccionado con emojis de carita enamorada en publicaciones de Isabella.

Todo esto ha hecho pensar que entre ellos habría algo más que una simple amistad. Sin embargo, ni Hugo ni Isabella han confirmado una relación amorosa.

Hasta ahora, ninguno ha confirmado ni desmentido el romance. Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cada movimiento en sus redes. Por lo pronto, todo apunta a una amistad con química o quizá algo más que aún prefieren mantener en privado.