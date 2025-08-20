Furrey reaparece en redes y cuenta que continúa en recuperación: "He perdido más de 30 kilos"

El reconocido youtuber Antonio Crespo, más conocido como 'Furrey', reapareció en redes sociales tras varias semanas hospitalizado, luego de ser atropellado mientras se dirigía a su centro de trabajo. El creador de contenidos indicó que sigue recuperándose y que ha perdido mucho peso en este tiempo.
¿Cuál es el estado de salud de Furrey?
En una serie de historias publicadas en Instagram, Antonio reveló que ha sido revisado por diversos especialistas, entre ellos un neurocirujano, quien le indicó que ya no necesitaba utilizar un collarín. "Eso significa que ya salí de un riesgo que tenía con las vértebras", comentó.
Asimismo, explicó que sus músculos se vieron comprometidos debido a que estuvo inmóvil durante mucho tiempo, y actualmente trabaja en recuperar la movilidad de su cuello. También habló sobre la recuperación de su sistema respiratorio.
"Mi pulmón también me lo revisaron, se ha curado bien. Todavía estoy haciendo mi terapia pulmonar para poder respirar a la máxima capacidad posible, pero estoy muchísimo mejor. Me ha cicatrizado súper chévere y todas son buenas noticias por ahora", agregó.
Por otro lado, el conductor de 'Todo Good' hizo referencia a su aspecto físico, ya que ha adelgazado mucho en estas semanas, y aseguró que viene trabajando en recuperar masa muscular, ahora que ya puede realizar más actividades cotidianas.
"Me veo bien calavérico porque he perdido más de 30 kilos, ya que estuve inconsciente con sonda, pero ahora estamos trabajando mucho en recuperar esos kilos. Voy a tener que enfocarme en ganar masa muscular nuevamente", indicó.
Furrey quiere volver a trabajar
Antonio Crespo señaló que está siguiendo una dieta alta en proteínas para recuperar el físico que tenía antes. Aunque aún utiliza un cabestrillo, mantiene una actitud positiva y confía en que no necesitará una nueva operación.
"Estoy con cabestrillo porque tengo la clavícula y el omóplato rotos. Tengo que ir al traumatólogo para ver si debo operarme o si se cura solo. Espero que no me tengan que operar, porque ya no quiero más", expresó.
Finalmente, confesó que le gustaría volver a trabajar lo antes posible, ya que se siente emocionalmente mejor, aunque es consciente de que todo debe ser un proceso. Además, agradeció a todos sus fanáticos por enviarle mensajes de apoyo.
Es así que, la recuperación de 'Furrey' avanza de forma positiva, aunque el proceso es lento y requiere constancia. Con terapias, dieta especializada y apoyo emocional, el creador de contenidos busca retomar su vida con optimismo. Sus seguidores se mantienen atentos a cada avance y continúan enviándole mensajes de aliento.