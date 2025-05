Tiktokers chilenos acusan a Milenka Nolasco de clonar tarjetas y ella se defiende: "Es falso, estoy siendo extorsionada"

Una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que los tiktokers chilenos Benja y Sergio Ignacio acusaran a la influencer peruana Milenka Nolasco de presuntamente haber adquirido boletos de avión con tarjetas clonadas.

Según contaron en una entrevista con Carlitos TV, los tres planeaban viajar juntos a Estados Unidos junto a la también creadora de contenido Daniela Taquire. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los hermanos no pudieron abordar el vuelo programado en el aeropuerto Jorge Chávez.

Ante estas acusaciones, Milenka Nolasco rompió su silencio a través de un comunicado en Instagram. La influencer negó categóricamente cualquier vínculo con delitos informáticos y aseguró que tanto ella como su madre son víctimas de una campaña de difamación.

Nolasco también denunció que ha sido blanco de extorsión tras difundirse estos señalamientos. Además, aseguró que ya ha iniciado acciones legales contra quienes la acusan sin pruebas.

Milenka Nolasco influencer compartió comunicado en sus redes sociales.

En el otro lado del conflicto, Benja compartió su versión con visible molestia. El tiktoker afirmó que perdió su visa americana a raíz del incidente, lo que actualmente le impide regresar a Estados Unidos. También señaló que su hermano Sergio se ha visto afectado por esta situación migratoria. En su relato, reveló que incluso conversó con la madre de Milenka, quien, según él, le pidió disculpas.

"Ustedes han visto los directos, los Kick, cuando (Milenka) nos fue a buscar al aeropuerto, superlinda persona. Luego su mamá me llamó para pedirme perdón. Me dijo que ella tenía claro lo de las tarjetas clonadas: 'No sé por qué no les dijo, eso no se hace, les pido perdón por Milenka, ella les tuvo que haber avisado'. Entonces ella dijo 'ella ya ha viajado antes así, eso es ilegal ¿por qué antes no les avisó?'", contó el influencer a sus seguidores.