Tiktoker no teme denuncia de Edwin Guerrero por filtrar chat: "Te crees el galán de telenovelas de la cumbia"

La conocida TikToker Reyna Colibrí respondió con todo, luego de que el dueño de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, lanzara un comunicado en el que amenaza con tomar acciones legales en su contra por difundir audios privados de una conversación que mantuvieron hace algún tiempo.

Edwin Guerrero amenaza con demandar a TikToker

En la noche de ayer, el empresario musical emitió un comunicado en el que lamentaba profundamente la filtración de conversaciones, las cuales calificó como malintencionadas y falsas. Además, indicó que sus palabras fueron sacadas de contexto respecto a lo que dijo sobre Ana Lucía Urbina.

"A pesar de que esta filtración ha sido revelada por fuentes no autorizadas y sobre las cuales se realizarán las acciones legales correspondientes, ofrezco una sincera disculpa a la señorita Urbina, así como a todas las personas que hayan podido verse involucradas o afectadas por esta situación", indicó.

Este comunicado llegó luego de que la TikToker Reyna Colibrí difundiera mensajes en los que Edwin Guerrero aceptaría ser el responsable del embarazo de Ana Lucía, quien fue su pareja durante cinco años y con quien habría perdido un bebé hace aproximadamente un año.

TikToker le responde a Edwin Guerrero

Reyna Colibrí no se quedó callada y, en la noche de ayer, apareció en una transmisión en vivo muy indignada, indicando que no tiene dinero para afrontar un juicio y dejando entrever que no teme las denuncias que el dueño de Corazón Serrano pueda interponer en su contra.

"Tú tenías que pensar mil veces antes de escribirme y tener la intención de llevarme a la cama . Por favor, sé consciente. Ya sé que te crees el galán de telenovela en la cumbia, ¿pero acaso yo te dije que tenía plata para defenderme si algún día hacías estas pendejadas?", dijo en su live.

La TikToker utilizó fuertes palabras como "pendejo" para referirse a Edwin Guerrero y aseguró que no se está viendo beneficiada por el escándalo, ya que ha provocado una caída en sus ingresos por redes sociales.

"Por andar en chismes, ya no estoy facturando porque no estoy haciendo batallas, no me están donando, no me mandan leones. Hombre, recapacita, eso te pasa por tener la hormona golosa ", sentenció.

Es así que, el enfrentamiento entre Reyna Colibrí y Edwin Guerrero ha generado gran controversia en redes sociales. Mientras él anuncia acciones legales, ella asegura no tener miedo y lamenta las consecuencias económicas del escándalo. La polémica sigue creciendo, dejando al descubierto detalles íntimos de una relación pasada que ahora enfrenta el juicio público.